Ne boste verjeli, kaj bodo Avstrijci naredili s Hitlerjevo rojstno hišo (FOTO)

V ponedeljek so se začela gradbena dela na rojstni hiši Adolfa Hitlerja v Avstriji, kjer se je rosil leta 1889. Hišo bodo preuredili v policijsko postajo, saj jo želijo narediti neprivlačno za privržence avstrijskega nacističnega diktatorja.

Odločitev o prihodnosti stavbe v Braunau am Inn, mestu na avstrijski meji z Nemčijo, je bila sprejeta konec leta 2019. Načrti predvidevajo policijsko postajo, okrožni policijski štab in podružnico policijske akademije, kjer se bodo policisti usposabljali.

Zdaj so delavci že postavili ograjo in začeli izvajati izmere za gradbena dela. Policija se bo v prostore vselila predvidoma v začetku leta 2026.

Rojstna hiša Adolfa Hitlerja v kraju Braunau v Avstriji. FOTO: Ayhan Uyanik, Reuters

Razlastninili lastnika, ki hiše ni želel prodati

Pred projektom obnove je potekalo dolgoletno razčiščevanje lastništva hiše. Vprašanje je bilo rešeno leta 2017, ko je vrhovno avstrijsko sodišče razsodilo, da ima vlada pravico do razlastitve stavbe, potem ko je njen lastnik ni hotel prodati. Namero o rušitvi so opustili.

Stavbo je od leta 1972 najemalo avstrijsko notranje ministrstvo, da bi preprečilo njeno zlorabo. Dajali so jo v najem različnim dobrodelnim organizacijam. Po izselitvi varstvenega centra za odrasle invalide leta 2011 je stala prazna.

Spominski kamen z napisom »za svobodo, demokracijo in svobodo. Nikoli več fašizma. Milijoni mrtvih nas opominjajo, da mora ostati zunaj hiše«.

Avstrijska vlada trdi, da je vselitev policije v stavbo najboljša rešitev, so pa deležni številnih kritik. Med njimi je tudi zgodovinar Florian Kotanko, ki meni, da prepoznavnosti stavbe s spremembo njenega namena in prenovo ni mogoče doseči. »Demistifikacija bi morala biti ključna,« je dodal in se zavzel za predlog, da bi v stavbi postavili razstavo o ljudeh, ki so reševali Jude pod nacistično oblastjo.