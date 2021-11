Predsednik ZDA ga je spustil v družbi dveh princev

Govorice o neprimernih nezgodah, ki se dogajajo ameriškemu predsedniku Joe Bidnu ne pojenjajo. Po tistih ob obisku papeža Frančiška, kjer naj bi mu ušlo v hlače, so se razširile nove.

Tokrat naj bi ga polomil med obiskom umetnostne galerije Kelvingrove, kjer se je srečal s člani angleške kraljeve družine. Med podnebnim vrhom, ki poteka na Škotskem, se je namreč Biden o podnebnih težavah namenilpoogovoriti tudi s princem Charlesom in njegovo ženo vojvodinjo Camillo. Prisotna sta bila tudi princ William in njegova žena Kate. Med pogovorom pa naj bi ameriškemu predsedniku ušel prdec. Tega menda Camilla ne more pozabiti in o tem ne preneha govoriti, pišejo britanski mediji. Kot je povedal eden izmed dobro obveščenih virov, je bil prdec dolg in glasen, zato ga je bilo nemogoče ignorirati.