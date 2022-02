Nazdravil s penino in umrl: znane podrobnosti tragedije na Bavarskem

Zabava se je sprevrgla v tragedijo in nočno moro, poročajo nemški mediji o dogodku v središču bavarskega mesta Weiden in der Oberpfalz. V nedeljo zvečer je vesela druščina naročila trilitrsko steklenico penine, po zaužitju pijače pa se je 52-letnik zgrudil in umrl, še osem pa jih je obležalo v bolnišnici.

Ti so v restavraciji, ki nosi ime La Vita, popadali na tla in obležali v hudih bolečinah in povsem nemočni, nekateri so celo izgubili zavest. Zgodilo se je kmalu po polnoči, ko je začela skupina veselo nazdravljati, a so vzkliki dobre volje kmalu potihnili in zamenjali so jih panični kriki osebja ter ječanje gostov, ki so se zvijali v krčih. Za enega od njih ni bilo več pomoči, Herald Georg Z. je kljub takojšnjemu posredovanju reševalcev umrl kmalu po prihodu v bolnišnico. Okoliščine nenavadnega dogodka preiskuje policija, za zdaj je znano le, da so vsi kazali znake zastrupitve in da so pili iz iste steklenice, ki so jim jo postregli v restavraciji, kjer naj bi si ogledali nemški resničnosti šov, v katerem menda nastopa njihov prijatelj.

Slabost in bolečine so se pojavile zelo hitro, povedo priče, skupina je začela ječati menda že po nekaj požirkih, penina pa je bila videti nenavadno vijolične barve. Ali so bili gostje žrtve poskusa umora in kdo bi jim hotel streči po življenju, ni jasno; obstaja tudi možnost uboja iz malomarnosti ali pa je nekdo tako hotel škodovati ugledu restavracije in je podtaknil zastrupljeno steklenico. Nemški mediji neuradno poročajo, da naj bi penina vsebovala ogromno količino ekstazija, kar 1000-krat več od običajnega odmerka mamila; zanimivo pa je, da je osebje steklenico odprlo tik pred postrežbo, kot kažejo posnetki varnostnih videokamer v restavraciji, torej ob mizi, za katero je sedela skupina, kozarec pa naj bi z veselo druščino spil tudi natakar, zdaj je prav tako v bolnišnici.

Žrtve so stare od 33 do 52 let, kot rečeno, ena je umrla. Ostale menda niso v smrtni nevarnosti, njihovo stanje pa ostaja resno. Policija za zdaj ni prijela še nikogar, pri iskanju odgovornih pa bodo pomagale tudi ugotovitve obdukcije 52-letnika.