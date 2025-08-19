Navijači znoreli: »Nimam nič proti moškim, a imam problem s fanti, ki držijo cofke!« (VIDEO)

Številni navijači v ligi ameriškega profesionalnega nogometa (NFL) so ogorčeni zaradi posnetkov, v katerih so moški navijači postali del navijaške ekipe Minnesota Vikings, navaja The Daily Wire.

Čeprav so moški navijači del ekip NFL že nekaj let, je posnetek z Blaizeom Shiekom postal viralen na družbenih omrežjih in povzročil burne reakcije.

»Nimam nič proti moškim navijačem, a imam problem s fanti, ki držijo cofke!«

Shiek je eden od dveh moških navijačev v ekipi, ki se mu je to sezono pridružil Louie Conn. Mnogi so tako poudarili, da čeprav moški navijači niso nič novega, je tokrat povsem drugače.

»Nimam nič proti moškim navijačem, kot so tisti fantje v univerzitetnih ekipah, ki pomagajo pri akrobacijah, ali kaj podobnega, ampak imam problem s fanti, ki držijo cofke,« je zapisal eden od nezadovoljnih navijačev, pri čemer se je skliceval na Shiekov ženstveni videz in vedenje.

Zaradi negativnih odzivov se je klub takole odzval za NBC News: »Moški navijači so bili del prejšnjih ekip Vikingov in so že dolgo povezani z navijanjem na univerzitetni in profesionalni ravni. Podpiramo vse naše navijače in smo ponosni na vlogo, ki jo imajo kot ambasadorji kluba«.