Navijači so se stepli na reli stezi: skoraj prišlo do tragedije, na tleh slovenska zastava (VIDEO)

Neverjetni prizori pri naših sosedih. Na reli dirki na Hrvaškem si je v lase skočilo več navijačev. Prerivanje se je sprva odvijalo na vznožju ob progi, kasneje pa se je preselilo na progo, na kateri je v tistem trenutku potekala dirka. K sreči se je napetost ob pomoči varnostnikov hitro umirila. Če bi se nekaj sekund kasneje, bi prišlo do velike tragedije, saj je le nekaj sekund po tem, ko so zapustili stezo, z izjemno veliko hitrostjo po njej zapeljal eden od dirkačev. Zadnji, ki se je uspešno spravil na varno je bil eden izmed varnostnikov. Kot je razvidno iz posnetka sta se na hribu ob progi gnetla dva navijača, na tleh je bila slovenska zastava, nato pa je v konflikt vstopil tretji moški, ki je drugega vrgel na tla sredi reli steze.

Predsednik hrvaške avtomobilske in karting zveze, Davorin Štetner seveda nad videnim ni bil zadovoljen. »Na žalost bi lahko bila tragedija. Apel vsem, da ostanejo zbrani in mislijo na svojo in tujo varnost ter poslušajo in spoštujejo uradne osebe«, je povedal za hrvaški portal 24sata.hr.

Sodeč po posnetku, ki kroži po spletu, si hrvaški organizatorji dirke nimajo kaj očitati, saj je bilo na odseku, kjer je prišlo do incidenta, več varnostnega osebja. Če ga ne bi bilo, vprašanje, kako bi se vse skupaj razpletlo.