Akupunktura je veda v tradicionalni kitajski medicini, ki z zabadanjem iglic spodbuja pretok energije po telesu in na tak način poskrbi za vsesplošno zdravje. Znano je, da je s tem mogoče uspešno odpraviti migrene ali se odvaditi od kajenja. Iglice se zabada vzdolž meridianov, posebnih energetskih linij, ki potekajo po telesu.

Tiste, ki so deležne akupunkture, dajejo več mleka.

Za to tradicionalno metodo zdravljenja so se v zadnjem času navdušili francoski rejci krav. Kmetje iz Bretanje pa je ne uporabljajo zase, temveč za živali, ki jih redijo. Strokovnjakinja za akupunkturo goveda Nayla Cherino Parra, ki se je predstavila tudi medijem, za kmete izvaja tako terapije kot tudi izobraževanja. Navdušila jih je za zabadanje iglic predvsem zato, ker se lahko na tak način izognejo pretiravanju s farmacevtskimi sredstvi oziroma »kemijo«, kakor pravijo sami. Prvi kmetje, ki so se odločili za tovrstni pristop, že poročajo, da učinkuje: krave, v katere zabadajo iglice, naj bi bile bolj odporne, dajale pa naj bi tudi več mleka.

Tradicionalna kitajska metoda zdravljenja naj bi poskrbela tudi za boljšo odpornost.

Severozahodna francoska regija ob Atlantskem oceanu je vodilna francoska regija za proizvodnjo mleka. Mleko proizvajajo več kot štiri kmetije od desetih. Približno 11.300 mlečnih kmetij je leta 2017 proizvedlo 5,6 milijona ton mleka, kar je več kot 22 odstotkov nacionalne proizvodnje. Zaradi zmernega vremena v Bretanji se proizvajalci lahko zanesejo na krmo, pridelano na kmetiji (predvsem koruzo in travo), krave pa se na prostem pasejo najmanj šest mesecev na leto.