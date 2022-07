Navdihujoča zgodba Jane Goodall, ki je življenje posvetila živalim in naravi

Njeno rojstno ime je Jane Morris-Goodall. Rodila se je 3. aprila 1934 v Londonu. Njen oče Mortimer Morris-Goodall je bil poslovnež, medtem ko se je njena mama Margaret Myfanwe Joseph ukvarjala s pisanjem romanov. Jane ima starejšo sestro.

Ko je imela Goodallova dve leti, ji je oče podaril plišasto igračo šimpanza. Nekateri znanci so menili, da igrača ni primerna za tako majhno punčko in da jo bo prestrašila. Vendar je bilo to daleč od resnice. Plišasti šimpanz z imenom Jubilee je postal njena najljubša igrača, ki jo ima shranjeno še danes. V njej je prebudila zanimanje za to živalsko vrsto in jo spodbudila k temu, da se je preučevanju teh opic kasneje tudi poklicno posvetila.

Preberite več na Onaplus.si.