Navalni mora za več let v zapor

Sodišče v Moskvi je danes odločilo, da vodji ruske opozicije Alekseju Navalnemu pogojno kazen spremeni v tri leta in šest mesecev zapora, poročajo tuje tiskovne agencije. Navalni ostaja v priporu do pravnomočnosti odločitve, so sporočili s sodišča. Njegovi podporniki so že pozvali k takojšnjim protestom v Moskvi.



Sodnica Natalija Repnikova je sporočila, da je sodišče razsodilo v prid predloga zvezne službe za prestajanje kazni, da mu pogojno kazen spremenijo v zaporno in da Navalni ostaja v priporu, dokler sodba ne bo stopila v veljavo, poroča ruska tiskovna agencija Tass.



Sodišče je odločalo, ali bodo Navalnemu skoraj triletno pogojno zaporno kazen iz leta 2014 spremenili v zaporno. Predstavnik zvezne službe za prestajanje kazni je na današnji obravnavi na sodišču dejal, da je Navalni pogojno kazen kršil več kot 50-krat.



Navalni je v priporu od sredine januarja, ko so ga zaradi tega primera prijeli in priprli takoj po vrnitvi iz Nemčije, kjer se je zdravil in okreval po zastrupitvi z živčnim strupom novičok v Rusiji.

