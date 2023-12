Natova letala v zraku, ruski brezpilotni letalnik vdrl v zračni prostor

Ruska vojska je v sredo zvečer z brezpilotnimi letalniki kršila zračni prostor Romunije. V obrambo zračnega prostora zveze Nato so proti dronom poletela nemška in romunska bojna letala. Zjutraj je romunsko obrambno ministrstvo sporočilo, da so nedaleč od meje z Ukrajino odkrili krater na neposeljenem območju.

Zveza Nato je ruski napad na cilje v Ukrajini blizu meje z Romunijo opazila v sredo zvečer in kmalu zatem izdala ukaz za začetek pripravljenosti, nato so v zrak poleteli nemški in romunski lovci. Misija je trajala do zgodaj davi. Po informacijah dpa so piloti med akcijo videli ruski letalnik, a niso prejeli ukaza za sestrelitev.

Romunsko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so v bližini romunske vasi Grindu v delti Donave, nekaj kilometrov od meje z Ukrajino, odkrili 1,5 metra globok krater. To je že peti tovrstni incident, ki pa se je zgodil najbolj zahodno od meje z Ukrajino. Gre za območje v bližini tromeje Ukrajine, Moldavije in Romunije.

Romunsko zunanje ministrstvo je zaradi nove kršitve državnega zračnega prostora na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika. Ob tem je obsodilo kršenje zračnega prostora in dodalo, da potekajo posvetovanja z zaveznicami v Natu o dogajanju na romunsko-ukrajinski meji.