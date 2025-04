Nataša Pirc Musar v Kazahstan odpotovala z redno linijo, tam tudi Fajonova, Pečar Pahor ...

Predsednice republike Nataša Pirc Musar se je v Kazahstanu udeležila dvodnevnega Slovensko-kazahstanskega poslovnega foruma, ki je le še utrdil gospodarsko sodelovanje med državama, so nam sporočili z urada predsednice države.

Predsednico so na poti spremljali zunanja ministrica Tanja Fajon in kar 26 slovenskih podjetij, med katerimi številna že dejavno poslujejo na kazahstanskem trgu, Krka, Duol, Kontron, Comita, Hisense Gorenje, Riko ...

Delegacija gospodarstvenikov ni potovala skupaj s predsednico, ki je sicer letela z redno letalsko linijo.

Zakaj se je predsednica odločila, da jo na poti spremlja tolikšno število slovenskih gospodarstvenikov? »V globalnem svetu ne moremo delovati sami. Potrebujemo partnerstva – in danes smo storili pomemben korak v to smer,« je dejala. V uradu so poudarili tudi možnost skupnih investicijskih projektov.

Forum je bil uspešen, saj je prinesel nove povezave med gospodarstveniki, pomembne podpise in jasna sporočila o dolgoročnem partnerstvu.

Kazahstan je za Slovenijo najpomembnejši partner v Srednji Aziji, hkrati pa je ključni sogovornik EU v regiji. FOTO: Nebojsa Tejic/kolektiff

Duol podpisal pogodbo

Ob robu foruma je podjetje Duol podpisalo pogodbo z Nogometnim klubom Elimai in kazahstansko nogometno zvezo za postavitev več športnih dvoran, projekt je vreden milijon evrov.

V nagovoru na forumu, ki se ga je udeležil tudi kazahstanski predsednik, je Pirc Musarjeva poudarila: »Kazahstan ni le največji trgovinski partner Slovenije v Srednji Aziji, temveč tudi strateški most med Evropo in Azijo, ki ponuja številne sinergije – od digitalizacije in umetne inteligence do energetske učinkovitosti in turizma.«

Ob predsednici še Tanja Fajon, Luka Pečar Pahor, Dominik S. Černjak

Na skupinski fotografiji iz Kazahstana lahko vidimo, da so se foruma udeležili tudi predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Černjak, nekdanji poslanec, zdaj pa direktor URI Soča Roman Jakič, sin Boruta Pahorja Luka Pečar Pahor, ki si je nazadnje izkušnje nabiral na slovenskem veleposlaništvu v Budimpešti.

Z zunanjega ministrstva so nam odgovorili, da želi Slovenija s Kazahstanom okrepiti tako politične kot gospodarske odnose. Kazahstan je septembra 2024 odprl veleposlaništvo v Sloveniji, slovenska zunanja ministrica pa je zdaj v Astani povabila kazahstanskega zunanjega ministra na obisk v Slovenijo, kar lahko še dodatno prispeva h krepitvi sodelovanja.

Državi imata interes za okrepljeno sodelovanje tudi na področjih turizma in visokega šolstva, znanosti in inovacij. Ministrica Fajonova je tako v Astani s pristojnima ministroma podpisala memoranduma o soglasju na teh področjih.

Kako pomemben partner je Kazahstan za Slovenijo in v kakšnih odnosih sta državi?

»Kazahstan je največji slovenski zunanjetrgovinski partner v regiji, investicijsko sodelovanje je najboljše od držav v regiji. Kazahstan je tudi ključna država na alternativni poti iz Azije v Evropo, t. i. Middle Corridor. Slovenija velik potencial za okrepitev našega sodelovanja vidi na področjih, kot so farmacija in medicina, informacijske in telekomunikacijske tehnologije, energetska učinkovitost, varstvo okolja, inženiring in infrastruktura ter napredne tehnologije v industriji. Bilateralni odnosi med državama so dobri in se krepijo, tokratni obisk na najvišji ravni predstavlja dodatno spodbudo nadgrajevanju odnosov.«