Nataša Pirc Musar pri papežu Frančišku (FOTO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in papež Frančišek sta se danes na pogovorih v Vatikanu zavzela za strpen dialog in spodbujanje politik, ki povezujejo. Pozornost sta po navedbah predsedničinega urada namenila tudi Ukrajini, kjer mora po njunem mnenju priti do trajnega in pravičnega miru, ter podnebnim spremembam.

Predsednica republike je po avdienci pri papežu, s katero je sklenila obisk v Italiji in Vatikanu, izpostavila, da ima Sveti sedež v mednarodni skupnosti pomembno vlogo pri spodbujanju miru, dialoga in razumevanja med narodi ter pri varovanju človekovih pravic. »Slovenija zato vselej namenja posebno pozornost pobudam in izjavam papeža Frančiška,« je poudarila Pirc Musar.

»Obema nama je skupno, da si želiva kulturen dialog in kulturo dialoga. Kar nekaj časa sva posvetila tej temi in sveti oče mi je pri tem lahko velik vzor,« je dejala za medije po srečanju s papežem.

Brez strahu in opustošenja

Slovenska predsednica tudi podpira papeževe besede, da si Ukrajina zasluži našo pomoč, mir in življenje brez strahu in opustošenja. Kot so sporočili iz njenega urada, sta se v pogovorih o Ukrajini strinjala, da mora priti do trajnega in pravičnega miru, ki bo sprejemljiv najprej za ukrajinsko stran.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar na zasebni avdienci pri papežu Frančišku. FOTO: Vatican Media

Pirc Musar je ob tem napovedala, da bo Slovenija nadaljevala finančno pomoč Ukrajini. »Zaenkrat smo prispevali 30 milijonov evrov, v pobudo Žito za Ukrajino pa še dodaten milijon. Za številne humanitarne programe smo povečali humanitarno pomoč, eden naših strateških partnerjev je Karitas Slovenija, s katerim izvajamo preko 30 humanitarnih in razvojnih projektov, sodelujemo pa tudi pri podpori za omilitev revščine na Madagaskarju, kjer deluje misijonar slovenskega rodu Pedro Opeka,« je izpostavila.

Papež kot mediator

Po pogovoru je predsednica za medije povedala, da jo je papež tudi seznanil, da si želi in hvaležno sprejema vlogo morebitnega mediatorja med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. »Iz njegovih besed sem razumela, da bo delal na tem in da se bo maksimalno potrudil, da bo do tega prišlo,« je dejala.

Podnebnim spremembam papež že od začetka pontifikata namenja izrazito pozornost, zato so bile tudi tema današnjega pogovora. Nedavne poplave, ki so najbolj prizadele Italijo, pa tudi Slovenijo in Hrvaško, so po mnenju predsednice dokaz, da je odnos do planeta še vedno preveč mačehovski.

»Naravno okolje je človeku dano v upravljanje, ne v last,« je izpostavila Pirc Musar. Pojasnila je, da Slovenija v mednarodnih organizacijah spodbuja sodelovanje pri ohranjanju okolja, da ima pravico do pitne vode zapisano v ustavi in da si je prizadevala, da je pravica do življenja v zdravem okolju tudi prepoznana za človekovo pravico. »V papežu Frančišku vidimo tesnega zaveznika pri naslavljanju teh tem,« je poudarila.

Srečala tudi s kardinalom Rodetom

Predsednica republike se je sicer danes sešla tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Kot je dejala za medije, mu je med drugim povedala, da so vrata pri njej vedno odprta, da je sprejela praktično že vse predstavnike slovenske cerkve in da se bo udeležila ekumenskega srečanja v Kopru.

Že v nedeljo se je slovenska predsednica v Slovenskem papeškem zavodu srečala s Slovenci, živečimi v Vatikanu in s kardinalom Francem Rodetom.