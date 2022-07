Našo sosedo zajelo močno neurje: uničevalo je hiše in podiralo drevesa (VIDEO)

Vreme v Italiji ponovno povzroča težave. Tokrat je šlo za močnejše neurje, ki je na severu države v torek uničevalo hiše, podiralo drevesa in sprožalo zemeljske plazove, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Nastalo je precej gmotne škode, smrtnih žrtev ali hujših poškodb pa ni bilo.

Neurje je poškodovalo več objektov v pokrajini Pordenone, zemeljski plazovi so blokirali ceste v Livignu blizu švicarske meje, v Dolomitih pa so izdali opozorilo zaradi nove nevarnosti na ledeniku Marmolada.

V pokrajini Pordenone na severovzhodu dežele Furlanije - Julijske krajine so gasilci sporočili, da so bili zaposleni s čiščenjem cest in z začasnimi popravili streh, ki jih je poškodovalo neurje.

Rešili 16 skavtov

Župan alpskega letovišča Canazei je odredil razširitev t. i. rdečega območja, ki prepoveduje dostop javnosti do območja v bližini ledenika Marmolada, zaradi bojazni, da se je več ledeniških razpok razširilo, so po poročanju Anse sporočile oblasti v avtonomni pokrajini Trento.

Medtem so v Bergamskih Alpah severovzhodno od Milana rešili 16 skavtov, ki so obtičali med nenadno točo in gosto meglo, ena deklica se je pri tem poškodovala. Vremenska ujma je poškodovala tudi vinograde in nasade lešnikov v pokrajini Cuneo v Piemontu, v Toskani pa so izdali oranžno opozorilo zaradi neurja, navaja nemška tiskovna agencija dpa.