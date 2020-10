Našli še zadnjo vikinško ladjo

Odkrili so tudi kovance iz 17. stoletja. FOTO: Muzej vikinških ladij Roskilde

Po zgodovinskih zapisih sodeč jim je manjkala le še ena ladja, ki je sodelovala v sloviti pomorski bitki iz leta 1644. Takrat so združene švedsko-nizozemske sile porazile dansko floto: 10 danskih ladij so zajele in tri potopile; le dve sta ušli in uspešno prispeli v prestolnico, dve pa sta med begom nasedli na bližnjem otoku Lolland.Dve potopljeni so odkrili leta 2012, vse od takrat pa so iskali še zadnjo, Delmenhorst. To so pred časom odkrili pred pristaniškim mestom Rodbyhavn, kjer urejajo novo prometno povezavo, podvodni predor Fehmarn med Dansko in Nemčijo. Pogrešana ladja, dolga 31 metrov in široka sedem, je ležala le tri metre in pol pod morsko gladino, so potrdili v Vikinškem muzeju v Roskildeju. Arheologi so jo že temeljito proučili in shranili nekatere druge najdbe, kot so topovske krogle in kovanci. Ne bodo je dvignili na površje in postavili na ogled, ampak so ji raje uredili peščeno ležišče v morju v sklopu novega vodnega parka. Delmenhorst je izstopala iz flote, saj je bila ena prvih, ki so jih v ladjedelnici izdelali na podlagi že zrisanih načrtov.Pomorska bitka 1644 je bila zadnja, v kateri je Dansko vodil kraljDanska mornarica je takrat preprečila napad na København, so se pa Švedi potem združili z Nizozemci in v spopadu pred Rodbyhavnom porazili Dance. Ti so se branili s sedemnajstimi ladjami in 438 topovi, a so imeli nasprotniki močnejšo in številnejšo floto, poleg tega jim je pomagal veter. V bitki je okoli sto Dancev umrlo, več kot tisoč mornarjev pa so zajeli nasprotniki.