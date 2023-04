Našli razbitino ladje iz druge svetovne vojne z več kot tisoč žrtvami (VIDEO)

Ob obali Filipinov so po več kot 80 letih našli razbitino japonske ladje, ki jo je ameriška podmornica torpedirala med drugo svetovno vojno, so danes sporočili organizatorji iskanja in avstralska vlada. V največji avstralski pomorski katastrofi je umrlo kakih 1060 vojnih ujetnikov in civilistov, večinoma Avstralcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Japonsko transportno ladjo SS Montevideo Maru so v torek našli na globini več kot 4000 metrov, so sporočili iz neprofitne fundacije Silentworld. »Lokacija japonske transportne ladje je bila skrivnost, odkar jo je 1. julija 1942 torpedirala ameriška ladja USS Sturgeon,« je sporočila skupina za pomorsko arheologijo.

Le 12 dni iskanja

»Končno so našli počivališče izgubljenih duš z ladje Montevideo Maru,« je dejal avstralski premier Anthony Albanese in izrazil upanje, da bo današnja novica prinesla določeno mero utehe njihovim svojcem.

Po petih letih načrtovanja so raziskovalci razbitine ladje našli po le 12 dneh iskanja. Prizadevanja so vodili fundacija Silentworld in strokovnjaki za globokomorske raziskave Fugro, podprlo pa jih je avstralsko obrambno ministrstvo. Razbitino so odkrili s pomočjo avtonomnega podvodnega vozila severozahodno od filipinskega otoka Luzon v Južnokitajskem morju.

