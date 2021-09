Našli poškodovano žensko, ki se ne spomni ničesar. Jo prepoznate? (FOTO)

Nosila je ta oblačila. FOTO: hrvaška policija

Hrvaška policija poroča, da so v nedeljo na otoku Krku našli žensko srednjih let, ki je nujno potrebovala zdravniško pomoč. Stara je okoli 60 let, srednje postave, visoka pa okoli 165 centimetrov. Ima svetle lase in modre oči. Ko so jo našli, je nosila črtasto majico modre in bele barve, črne hlače in roza klobuček.Hrvaška policija prosi za pomoč pri ugotavljanju identitete, saj se ženska ničesar ne spomni.Če gre za Slovenko in jo prepoznate, o tem obvestite tamkajšnjo policijo na številko 192 ali pošljite elektronsko sporočilo na naslov primorsko-goranska@policija.hr.