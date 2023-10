Našli mumije visokih svečenikov, gre za prvo grobnico

Na jugu Egipta so arheologi naleteli na neverjetno odkritje - pokopališče z več kot 3400 let starimi mumificiranimi trupli visokih svečenikov, ki so bili pokopani skupaj s starodavnimi teksti, zapisanimi na 18 metrov dolgem papirusu, strokovnjaki menijo, da gre za Knjigo mrtvih, in drugimi dragocenostmi.

Ob svečenikih je med drugim tisočletja počivala barvita krsta, ki naj bi pripadala hčerki visokega svečenika Irt-Heruja. Pomembneže so v grobnici poleg omenjenega varovali še amuleti in drugi kosi nakita, pa različne figurice ljudi in živali ter posebni kamni, za katere arheologi menijo, da so jih uporabljali v ceremonialne namene med pogrebi pomembnežev.

Bili v dvomu

»To pokopališče smo iskali sedem let, na koncu nismo več vedeli, ali sploh obstaja. Ko smo že skoraj obupali, pa se nam je nasmehnila sreča,« je dejal generalni sekretar egiptovskega vrhovnega sveta za starine Mostafa Waziri. Gre za prvo grobnico, ki so jo našli na tem območju in izvira iz Novega egipčanskega kraljestva. To je nastalo v 16. stoletju pred našim štetjem in se obdržalo okrog 500 let, v tem času pa je Egipt dosegel vrhunec svoje moči in največji obseg svojega ozemlja.

Na začetku letošnjega leta so arheologi v eni od velikih piramid odkrili 4500 let staro sobano, iz katere je vodil dobrih 70 metrov dolg skrivni prehod, širok okrog dva metra. Kam vodi, jim za zdaj še ni uspelo ugotoviti, na koncu je arheologe namreč pričakal trden in debel zid. Ugotavljanja, ali se morda kaj skriva na drugi strani, se do zdaj še niso lotili.