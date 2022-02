Naslednji mesec skoraj brez vseh koronskih ukrepov

V Avstriji bodo 5. marca odpravili skoraj vse ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom, so danes sklenili na srečanju avstrijske vlade z glavarji posameznih avstrijskih zveznih dežel in krizne skupine za usklajevanje ukrepov (Gecko). Na Dunaju so že napovedali svoja, strožja pravila.

Poleg odprave pogoja PCT (preboleli ali cepljenih proti covidu-19 ter negativni test na okužbo z novim koronavirusom) z izjemo v domovih za starejše in bolnišnicah bodo v Avstriji tudi odpravili uro, do katere se morajo zapreti gostinski lokali. V določenih primerih bo ponekod še naprej obvezna ali priporočena uporaba zaščitne maske tipa FFP2. V Avstriji se tako odpirajo tudi nočni lokali, na javnih prireditvah ne bo več prepovedano uživanje hrane in pijače.

V avstrijskih domovih za starejše in bolnišnicah bo pogoj PCT veljal tako za zaposlene kot obiskovalce. Zaščitne maske tipa FFP2 bodo obvezne za območja z visokim tveganjem za okužbo z novim koronvirusom, kot so domovi za starejše, bolnišnice, javni potniški promet, prodajalne z osnovnimi življenjskimi potrebščinami ter lekarne, banke in pošte. Za vse ostale zaprte prostore bo v veljavi priporočilo za zaščito masko tipa FFP2.

Pogoj PCT bo veljal tudi za vstop v Avstrijo, izjema so območja z različicami novega koronavirusa.

Za necepljene proti covidu-19 bo dostop do gostinskih lokalov in podobnih storitev v Avstriji mogoč že pred 5. marcem, saj bodo v državi 19. februarja po načrtih odpravili pogoj PC (preboleli ali cepljen proti covidu-19). Vse do 5. marca bodo necepljeni sicer potrebovali veljavno potrdilo o negativnem testu na okužbo z novim koronavirusom.

Na Dunaju so napovedali, da bo pri njih tudi po 19. februarju v gostinskih lokalih še vedno v veljavi pogoj PC. Ta bo po 5. marcu veljal tudi za dunajske nočne lokale.

»Obeti kažejo, da se previdno in premišljeno vrača svoboda, ki nam jo je odvzel virus,« je napoved odprave večine protikoronskih ukrepov pospremil avstrijski kancler Karl Nehammer. Ob tem je pozval, da je potrebno čas, ki je sedaj na voljo, izkoristiti za spremljanje razvoja pandemije in prenovo strategije testiranja.

»Pandemije še nismo premagali. Virus je še vedno del našega življenja,« je posvaril avstrijski kancler.

Podobno je dejal tudi avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein in dodal, da trenutne razmere omogočajo prevetritev vzpostavljenega načina obvladovanja pandemije covida-19. »Ukrepe lahko korak za korakom spremenimo v stanje pripravljenosti. To ne pomeni, da je pandemije že konec. Te napake ne smemo ponoviti,« je dejal minister in s tem spomnil, da je vlada lani poleti razglasila konec pandemije za cepljene.

»Ne morem vam obljubiti, da v prihodnjih mesecih ne bomo potrebovali strožjih ukrepov. To nas je virus že naučil,« je še dejal avstrijski minister za zdravje. Dodal je, da v Avstriji razmišljajo tudi o odpravi brezplačnega testiranja, a bodo to odločitev sprejeli na podlagi ocen strokovnjakov. Kdaj naj bi se to zgodilo, ni omenil. Vsekakor bodo v Avstriji testi na okužbo z novim koronavirusom brezplačni do 31. marca.

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 38.256 novih okužb z novim koronavirusom, kar je nekaj manj kot pred tednom dni, ko so jih potrdili 38.309. Umrlo je še 44 covidnih bolnikov. Na intenzivni terapiji se trenutno zdravi 201 covidni bolnik, kar so trije več kot dan prej. Na običajnih bolnišničnih oddelkih je 14 covidnih bolnikov manj kot dan prej. V avstrijskih bolnišnicah se trenutno skupno zdravi 2232 covidnih bolikov.