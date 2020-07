Nasilje pretreslo Beograd: spopadi trajali dolgo v noč (VIDEO)

Napeta noč v Beogradu.FOTO: Marko Djurica Reuters

V torek zvečer so se v središču Beograda zbrali protestniki, nezadovoljni zaradi uvedbe policijske ure, ki so jo uvedli zaradi skokovitega naraščanja novih okužb z virusom sars-cov-2. Protest proti policijski uri je kmalu prerasel v protest proti premierju, protestniki so se spopadli s policijo.Preberite tudi:Protest se je začel malo pred 21. uro, ko se je zbralo nekaj sto ljudi, po pozivih na družbenih omrežjih pa se jim je pridružilo še nekaj tisoč. Skupina protestnikov je podrla vrata in vstopila v stavbo parlamenta. Takrat so posredovali policisti, ki so jih protestniki zasuli z jajci, kamenjem, plastičnimi steklenicami in bakljami. Zažgali so nekaj deset zabojnikov za smeti in najmanj dva policijska avtomobila. Poškodovani naj bi bili tako med protestniki kot policisti. Na koncu je policija, ko je prejela okrepitve, protestnike izpred skupščine okoli 2. ure pregnala s solzivcem in fizično silo.Parlamentarec, ki mu je z nedavnimi volitvami, na katerih je prepričljivo slavil Vučić, je ocenil, da takšne »nepotrebne brutalnosti policije in toliko solzivca ni bilo zabeleženega že vse od 5. oktobra 2000,« ko so protesti zrušili režimV Beogradu bo po uvedbi novih ukrepov od petka do ponedeljka veljala policijska ura, prepovedano bo javno zbiranje več kot pet ljudi.