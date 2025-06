Nasilje nad otroki: novačijo jih, ubijajo in posiljujejo

Nasilje nad otroki na konfliktnih območjih, od Gaze do Demokratične republike Kongo, je lani doseglo raven brez primere, piše v poročilu, ki so ga objavili Združeni narodi.

»Leta 2024 je nasilje nad otroki osupljivo poraslo za 25 odstotkov v primerjavi z letom 2023,« piše v poročilu. ZN so lani obravnavali 41.370 hudih kršitev nad otroki, vključno s 36.221, storjenimi leta 2024, in 5149, ki so bile storjene že prej, a potrjene v minulem letu. To je največ od vzpostavitve orodja za spremljanje kršitev pred skoraj 30 leti.

Otroci po vsem svetu nosijo največje breme neusmiljenih sovražnosti.

ZN opozarjajo, da otroci po vsem svetu še naprej nosijo »največje breme neusmiljenih sovražnosti« z več kot 4500 ubitimi in več kot 7000 ranjenimi. Opazno se je povečalo tudi število otrok, ki so žrtve večkratnih kršitev, in sicer na 22.495. Poročilu je dodan tako imenovani sramotilni seznam tistih, ki so odgovorni za kršitve; slednje med drugim vključujejo umore in pohabljanje otrok, novačenje, ugrabitve, zavrnitev humanitarnega dostopa in spolno nasilje. Na njem so med drugimi izraelske oborožene sile, palestinsko islamistično gibanje Hamas in tudi ruska vojska zaradi dejanj v Ukrajini, kjer se je število resnih kršitev med letoma 2023 in 2024 povečalo 105-odstotno.

Letos je bila na seznam uvrščena tudi močna koalicija tolp na Haitiju, kjer se je število kršitev v enem letu povečalo za 490 odstotkov, gre pa za novačenje otrok, umore in skupinska posilstva. Nanj so dodali tudi kolumbijski mamilarski kartel Clan del Golfo, ki je obtožen novačenja otrok.