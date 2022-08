Naši sosedje v šoku: moškemu sočasno potrdili okužbo s koronavirusom, z opičjimi kozami in še virusom hiv

Moški (36) iz Italije je postal prvi na svetu, ki je bil pozitiven na koronavirus, opičje koze in hiv na isti dan, poroča New York Post, ki se sklicuje na študijo primera, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Journal of Infection. Po vrnitvi s potovanja po Španiji, kjer je imel nezaščiten spolni odnos z drugimi moškimi, je dobil vročino, vneto grlo in glavobol.

Na koronavirus je bil pozitiven 2. julija, nato pa so se v nekaj urah začeli pojavljati izpuščaji ter majhni in boleči mehurji po telesu, nogah, obrazu in zadnjici. Odšel je na urgenco in drugi dan je bil tam ponovno pozitiven na koronavirus – in tudi na opičje koze.

A to še ni vse. Moški je nato 6. julija izvedel, da ima hiv, čeprav je bil ob zadnjem testiranju septembra negativen, je še navedeno v študiji.

Ali sočasna okužba s tremi virusi poslabša bolnikovo stanje?

»Ker je to edini prijavljeni primer sočasne okužbe z virusom opičjih koz, sars-cov-2 in hiv, še vedno ni dovolj dokazov, ki bi podpirali trditev, da lahko ta kombinacija poslabša bolnikovo stanje,« so navedli raziskovalci in dodali, da primer kaže na to, da bi lahko bil spolni odnos prevladujoč način prenosa opičjih koz. Po takšni diagnozi priporočajo tudi ponovno testiranje za spolno prenosljive okužbe.

Čeprav je to prvi znani tovrstni primer, jih bo verjetno sledilo še več glede na hitro širjenje opičjih koz, saj so v 98 državah poročali o več kot 45.000 primerih. »Večina primerov je bila registrirana pri gejih ali biseksualnih moških, ki pogosto trpijo zaradi drugih spolno prenosljivih bolezni,« so še opozorili avtorji študije.