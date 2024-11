Naši sosedje uvajajo strožje kazni: za vožnjo pod vplivom alkohola tudi v zapor

Italijanski senat je v sredo potrdil spremembe cestnoprometnih predpisov, s katerimi sosednja država zaostruje kazni za kršitelje. Še posebej jih zaostruje zaradi vožnje pod vplivom drog in alkohola, zvišujejo pa se tudi kazni zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in prekoračitve hitrosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vlada premierke Giorgie Meloni želi z ostrejšo kaznovalno politiko zmanjšati visoko število smrtnih žrtev na cestah. Lani je na italijanskih cestah umrlo več kot 3000 ljudi.

Za pijane voznike 3200 evrov kazni in tudi zapor

V Italiji je za voznike dovoljena vsebnost alkohola v krvi 0,5 promila - za voznike začetnike in poklicne voznike je sicer zahtevana popolna treznost. Voznikom, pri katerih bodo ugotovili vsebnost alkohola v krvi med 0,5 in 0,8 promila, grozi kazen do 2170 evrov in začasni odvzem vozniškega dovoljenja za največ šest mesecev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Če je vsebnost alkohola med 0,8 in 1,5 promila v krvi, je predvidena kazen 3200 evrov ter prepoved vožnje od šest mesecev do enega leta ter do šest mesecev zapora.

Če je vsebnost alkohola v krvi višja od 1,5 promila, se kršitev kaznuje z zaporom od šestih mesecev do enega leta in denarno kaznijo od 1500 do 6000 evrov, pa tudi z začasnim odvzemom vozniškega dovoljenja od enega do dve leti, poroča Ansa.

Za voznike pod vplivom mamil bo po novem veljala politika ničelne tolerance. Voznikom pod vplivom mamil grozi začasni odvzem vozniškega dovoljenja do treh let.

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo do 1000 evrov kazni

Poostrene bodo tudi kazni zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Vozniki, ki bodo za volanom uporabljali mobilni telefon, bodo morali plačati do 1000 evrov kazni. V primeru ponovitve prekrška je zagrožena kazen 1400 evrov in odvzem vozniškega dovoljenja za največ tri mesece.

Strožje bodo tudi kazni za prekoračitev hitrosti. Za prekoračitev dovoljene hitrosti za več kot 10 kilometrov na uro je predvidena kazen 700 evrov, v naseljih pa ob ponovitvi prekrška v roku enega leta tudi do 880 evrov in začasni odvzem vozniškega dovoljenja za 15 do 30 dni.