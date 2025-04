Naselili bi volkove in medvede, obe vrsti zveri sta v Britaniji sicer že davno izumrli

Ideje o »ponovni divjini« niso v Združenem kraljestvu nobena novost. Sivi volk je bil v Britaniji prisoten do sredine 18. stoletja, dokler ga niso lovili do izumrtja, rjavi medved pa je izumrl pred približno 1000 leti. Škotski kmetje nasprotujejo tovrstnim idejam zaradi strahu za svoje črede ovac, nekateri pa izpostavljajo prednosti takih načrtov.

Dr. Dominick Spracklen z Univerze v Leedsu je ob dvomu, ali je kaj takega sploh mogoče, razložil, da bi ponovna naselitev prinesla tudi koristi: volkovi bi lahko zmanjšali število prometnih nesreč, v katere so vpleteni jeleni, poleg tega bi zaradi vpliva na jelenjad pomagali pri pogozdovanju Škotskega višavja in povečanju biotske raznovrstnosti ptic v regiji.

V Združenem kraljestvu so jih iztrebili že pred tisoč leti. FOTO: Getty Images

Že pred desetletjem je naslovnice časopisov polnil podjetnik Paul Lister, ko je objavil načrte za izpustitev volkov in medvedov na svojem 23.000 hektarjev velikem posestvu Alladale. Večmilijonarja je navdihnil Narodni park Yellowstone v Wyomingu, ki je doživel ekološki preporod po ponovni naselitvi volkov sredi devetdesetih let.

Strokovnjaki opozarjajo

»Vizija je imeti najmanj 50.000 hektarjev ograjene površine in na to območje vrniti volkove in medvede,« je povedal za BBC. Idejo so pozneje opustili, si pa še vedno prizadevajo za vrnitev risov na Škotsko.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko britanska obsedenost s ponovno divjino povzroči izumrtje tistih vrst, ki jih še imajo. Rob Stoneman, direktor obnove krajine pri The Wildlife Trusts, pravi: »S 15 odstotki naših vrst, ki jim grozi izumrtje, in 41 odstotki, ki trpijo zaradi resnega upada od leta 1970, ima Združeno kraljestvo nezavidljivo oznako ene najbolj osiromašenih držav na svetu.«