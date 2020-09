Našel Escobarjeve milijone

V obsežni akciji so ga ubili 1993., a njegovo premoženje se skriva še marsikje. FOTO: Youtube

Nezakonito premoženje pokojnega vodje kolumbijskega kartelatu in tam še vedno pokuka na plan, a žal si z njim ne more pomagati nihče. Nečak neusmiljenega kriminalca je menda odkril še eno skrivališče zlata in denarja, seveda gotovine.Šopi bankovcev so enaki vrednosti kar 15 milijonov evrov, a kaj ko so že povsem razpadli in so neuporabni. Kot je pojasnil, izjemno ponosen na stričevo dediščino in družinsko ime, je skriti zaklad našel v hiši v Medellinu: v steni je opazil luknjo, ki je vodila v prostor z veliko plastično vrečo. Ta je že tako zelo zaudarjala, da je bil prepričan, da se v njej skriva mrhovina ali kaj gnilega, a kot se je izkazalo, je bila za smrad kriva predvsem neznanska vlaga, ki ni prizanesla bajnemu premoženju. No, Nicolasu je uspelo rešiti le drobec zlata, v vreči pa so bile še nekatere naprave, posnetki na kasetah, pisalni stroj, pisalo in fotoaparat s filmom, ki ga ni bilo mogoče razviti.Ali je Nicolasu o skrivališču namignil kateri od Escobarjevih še živih pajdašev, ni znano, vsekakor pa nečak z najdbo ne bo ravno obogatel. V preteklosti se je že večkrat pohvalil, da je naletel na skrite zaklade kralja kokaina, a dokazov ni nikoli nikomur pokazal. Escobar je sicer z mamilarskimi posli vsako leto zaslužil milijarde in je veljal za največjega gangsterja osemdesetih let minulega stoletja, zagrešil pa naj bi več kot 6000 umorov. Leta 1993, ko je bil star 44 let, so ga pokončale oblasti; Američani, katerim je Escobar prodal večino droge, so si oddahnili, prebivalci Medellina, ki jim je mamilarski kralj zagotovil boljše življenje, pa so se ovili v črnino in se pokojnemu še danes klanjajo kakor svetniku.