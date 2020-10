Naša življenja bodo ponovno krojile omejitve, morda pa sta med izjemami

Regije, ki so trenutno obarvane rdeče. FOTO: Vlada RS

prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,

dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

dostop do storitev za nujne primere,

dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,

uporaba turističnih kapacitet, katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Med ukrepi, ki veljajo od danes, je tudi prepoved prehajanja iz rdeče obarvanih regij, kjer je incidenca okužb 140 ali več. V teh regijah so prepovedane tudi vse javne prireditve (npr. kulturne, športne, koncerti), javni shodi, poroke in verski obredi.Preberite tudi:Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), to naj bi storil tudi danes. Trenutno pa je rdeče obarvanih sedem od 12 regij:– Gorenjska (kumulativna 14-dnevna incidenca 265/100.000 prebivalcev),– Jugovzhodna Slovenija (kumulativna 14-dnevna incidenca 155/100.000 prebivalcev),– Koroška (kumulativna 14-dnevna incidenca 251/100.000 prebivalcev),– Osrednjeslovenska (kumulativna 14-dnevna incidenca 229/100.000 prebivalcev),– Posavska (kumulativna 14-dnevna incidenca 151/100.000 prebivalcev),– Savinjska (kumulativna 14-dnevna incidenca 165/100.000 prebivalcev),– Zasavska (kumulativna 14-dnevna incidenca 194/100.000 prebivalcev).Podobno kot spomladi tudi tokrat velja nekaj izjem od prepovedi potovanja prebivalcev iz rdečih regij v druge rdeče ali v oranžne regije, in sicer za:Notranji ministerje pojasnil, da obisk grobov ob prihajajočem prazniku dneva mrtvih sodi med te izjeme.Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za dejavnosti, ki so omejene ali prepovedane z drugimi odloki.Ob upoštevanju priporočil NIJZ je na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča omogočeno tudi izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvajanje takšnih športno-rekreacijskih dejavnosti, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Posamezniku je omogočen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin le v statistični regiji, kjer prebiva.Za prebivanje v statistični regiji se šteje stalno ali začasno prebivališče, pri čemer je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.