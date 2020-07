Naša soseda zaprla meje za 13 držav

Italija je zaprla svoje meje za potnike iz 13 držav zaradi širjenja novega koronavirusa, je danes sporočilo italijansko ministrstvo za zdravje.



Meje je Italija zaprla za Armenijo, Bahrajn, Bangladeš, Brazilijo, BiH, Čile, Kuvajt, Severno Makedonijo, Moldavijo, Oman, Panamo, Peru in Dominikansko republiko. Na meji bodo ustavili ljudi, ki so bili v zadnjih dveh tednih v teh državah ali pa so jih prečkali. Ukinili so tudi neposredne in posredne letalske povezave s temi državami.



»Globalno je pandemija v najakutnejši fazi. Ne moremo ogroziti žrtvovanja Italijanov v zadnjih mesecih,« je povedal zdravstveni minister Roberto Speranza. V Italiji se ta teden ubadajo s porastom okužb z novim koronavirusom, povezanih s prihodi iz Bangladeša. Speranza je že v torek prepovedal lete iz te države v Italijo.



Epidemija covida 19 je v Italiji že prešla kritično fazo, a se bojijo, da bi nova žarišča sprožila drugi val. V zadnjih 24 urah so po podatkih zdravstvenega ministrstva v Italiji potrdili 229 novih okužb s koronavirusom, vse skupaj pa 193.978. V zadnjem dnevu je umrlo še 12 ljudi, potem ko jih je na vrhuncu epidemije tudi po več kot 900 na dan. Vse skupaj je covid 19 zahteval 34.926 življenj. Aktivno okuženih je 13.459 ljudi, od tega jih je 871 v bolnišnicah. Na intenzivni negi je 69 bolnikov s koronavirusno boleznijo 19.