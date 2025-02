Družina izraelske talke Širi Bibas je potrdila, da novo truplo, ki ga je palestinsko islamistično gibanje Hamas v petek izročilo Izraelu, pripada njej. »Naša Širi je bila umorjena v ujetništvu in se je sedaj vrnila domov,« je v izjavi sporočila družina. Izraelski forenzični strokovnjaki identitete novega trupla še niso potrdili, poroča BBC.

Danes naj bi Hamas v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja med stranema Izraelu predal šest talcev, Izrael pa naj bi iz zaporov izpustil okrog 600 Palestincev.

Pred tem je Hamas v četrtek izročil truplo, ki naj bi pripadalo Širi Bibas, a se je izkazalo, da gre za drugo žensko. Skupaj so Izraelu predali še trupli njenih dveh sinov ter še enega izraelskega talca.

Pomotoma prišlo do zamenjava z drugim truplom

Palestinsko gibanje je zatrdilo, da je pomotoma prišlo do zamenjava z drugim truplom izpod ruševin, in v petek zvečer Rdečemu križu v Gazi predalo nove posmrtne ostanke. Hamas trdi, da so bili Širi Bibas in njena sinova ubiti v izraelskem zračnem napadu. Izrael je v petek temu oporekal in zatrdil, da so forenzične preiskave razkrile, da sta bila dečka ubita namerno. Njunega očeta je Hamas izpustil v izmenjavi 1. februarja.