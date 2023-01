Nasa na pragu velikega odkritja: je mogoče živeti na tem majhnem planetu? Zelo je podoben Zemlji (FOTO)

Nasa je našla majhen planet, ki kroži okoli zvezde, oddaljene le 100 svetlobnih let, ki je podoben Zemlji. To je le eden od številnih sistemov z več majhnimi planeti v »bivalnem območju«, ki jih poznamo, pravi Nasa, zato bo podrobno preučila sistem TOI 700.

Planetarni sistem TOI 700. FOTO: NASA's Goddard Space Flight Center

Poimenovali so ga TOI 700e in gre verjetno za kamnit planet, ki je 5 odstotkov manjši od Zemlje. To je že četrti planet okoli majhne in hladne zvezde razreda M.

Za odkritje vseh planetov okoli TOI 700 je zaslužna misija TESS, ki se ukvarja z lovom na eksoplanete. Tako kot 700d, planet, ki so ga odkrili leta 2020, je tudi ta v potencialno naseljivem območju, torej sta dovolj daleč od svoje zvezde, da voda ostane v tekoči obliki. To pomeni tudi, da so tam možnosti za obstanek življenja.

»To je le ena od redkih kompozicij z več manjšimi planeti v bivalni coni, za katere vemo,« je dejala Emily Gilbert iz Nase in dodala, da je zaradi tega TOI 700 odličen kandidat za nadaljnje preiskave, poroča Mondo.

