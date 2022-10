Nasa izdala opozorilo: prihaja sončna nevihta, ki lahko povzroči težave

Ogromna sončna nevihta bi lahko v prihodnjih dneh neposredno udarila na zemeljska tla. Strokovnjaki za vesoljsko vreme pravijo, da je 200.000 km dolga magnetna nitka na soncu izbruhnila v torek in del sebe izvrgla v vesolje. Ostanki eksplozije bi lahko leteli proti zemlji in obstaja bojazen, da bi lahko v soboto posegli po zemeljskem magnetnem polju. Nasa je izdala opozorilo, v katerem piše, da bi to lahko povzročilo šibka nihanja v električnem omrežju, pa tudi, da bi bila avrora (polarni sij) vidna na visokih zemljepisnih širinah, kjer sta denimo Kanada in Aljaska, poroča angleški Mirror.

Kaj je sončna nevihta?

Sončna nevihta je izraz, uporabljen za atmosferske učinke, ki jih občutimo na Zemlji, ko sonce odda ogromno energije. Ti izbruhi lahko proti Zemlji pošljejo tok električnih nabojev in magnetnih polj, ki potujejo s hitrostjo več kot štiri milijone kilometrov na uro, moč sončne nevihte pa se lahko primerja z močjo milijarde jedrskih bomb. Prihajajoči izbruh se imenuje koronalni izmet mase oziroma izmet nabitih delcev.