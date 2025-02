Spremenili so mnenje: takšna je zdaj verjetnost, da bo zelo nevarni asteroid YR4 trčil v Zemljo

Asteroid 2024 YR4, za katerega so sprva menili, da bi lahko leta 2032 trčil v Zemljo, je po novih opazovanjih Nase (Nacionalna aeronavtična in vesoljska uprava) in astronomov doživel spremembo verjetnosti trka s 3,1 odstotka na 0,28 odstotka.

Ta asteroid, ocenjen na premer med 40 in 90 metri, bi lahko povzročil znatno škodo, če bi zadel katero izmed mest. Kljub nizki verjetnosti trka strokovnjaki še naprej spremljajo njegovo pot. Asteroid bo viden do aprila, nato pa se bo ponovno pojavil leta 2028.

Astronomi z Univerze na Havajih so odigrali ključno vlogo pri sledenju asteroida in opazili zmanjšanje verjetnosti trka s 3 odstotkov na 0,28 odstotka. Čeprav asteroid trenutno predstavlja minimalno grožnjo, so nadaljnje raziskave in spremljanje ključnega pomena za obrambo planeta.