Nas na Zemlji čaka katastrofa? »Smo na pragu šestega množičnega izumrtja«

Dunja Mazzocco Drvar. FOTO: Zaslonski posnetek

Ekstremni vremenski pojavi so glavna posledica podnebnih sprememb. To je mnenje šefice uprave za podnebne dejavnosti pri hrvaškem ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoja. Na vprašanje, ali so bile tudi nedavne poplave in neurja v Nemčiji in Avstriji posledice tega, odgovarja, da je treba za vsak tak dogodek opraviti analizo, ki bi to potrdilo, študije pa se delajo potem, ko se oceni tudi škoda.»Mislim, da nam narava na zelo slikovit način skuša pokazati, da smo pretiravali, da jo uničujemo bolj, kot to prenese. Po nekih izračunih obstaja dan v letu, ko izkoristimo tisto, kar nam je narava dela, in se začnemo zadolževati. Za letos je bil ta dan 29. julij in zdaj živimo na račun narave,« pravi Mazzocco Drvarjeva.Na ocene nekaterih, da so se takšne naravne katastrofe dogajale že v preteklosti, pravi šefica uprave, da se je to v ciklih res dogajalo, vendar v obdobjih nekaj sto tisoč let: »Dogajali so se porasti temperatur in drugi ekstremi navzgor in navzdol. Tako izrazito, kot se danes, pa se ni, in to je posledica našega delovanja v zadnjih 100 letih. Vemo, kaj se je dogajalo v preteklosti in planet je vse to preživel, smo pa imeli pet množičnih izumrtij v predhodnih milijonih let in zdaj smo na pragu šestega. Ampak kljub temu verjamem, da imamo rešitev za to.«