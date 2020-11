Nas mora skrbeti? Biden vnukinjo predstavil kot mrtvega sina (VIDEO)

Donald Trump je svojega demokratskega tekmeca za Belo hišo Joea Bidena med kampanjo poimenoval Zaspani Joe in namigoval, da ima nekdanji podpredsednik ZDA (2009 - 2017) hude težave zaradi demence. Zadnji dan kampanje si je Biden privoščil spodrsljaj, zaradi katerega se mnogi sprašujejo, kakšno je zdravstveno stanje verjetnega naslednjega predsednika ZDA, ki bo imel v svojih rokah tudi gumb za jedrsko orožje.



Biden je med svojim zadnjim postankom med kampanjo v Filadelfiji nagovoril zbrane podpornike, ob tem pa svojo vnukinjo Finnegan predstavil kot svojega pokojnega sina Beauja Bidena. »To je moj sin, Beau Biden, ki ste ga številni med vami pomagali izvoliti v senat v Delawaru,« je dejal, ko je z roko objel vnukinjo. Tu pa se njegov spodrsljaj ni končal, saj je Finnegan zamenjal še z njeno sestrično Natalie in dejal, da je Beaujeva hči. Finnegan je hči Bidenovega drugega sina, Hunterja. »To je moja vnukinja Natalie,« je nadaljeval, preden je ugotovil, da se je zmotil: »Ne, počakajte, to je pa narobe.«



Biden, ki bo 20. novembra dopolnil 78 let, je nato objel Natalie, ki je stala blizu, in jo pravilno predstavil: »To je Natalie, Beaujeva hči.«



Demokratski kandidat je volilni dan začel z mašo in obiskal sinov grob v Delawaru. Beau Bidenu, najstarejšemu kandidatovemu sina, so leta 2010 odkrili tumor na možganih, umrl je pet let kasneje, star je bil 46 let. Njegovega pogreba sta se med drugim udeležila tedanji predsednik in prva dama Barack in Michelle Obama, njuni hčerki, ter Bill in Hillary Clinton.