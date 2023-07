Nas čakajo višje cene kruha? To je zlovešča napoved iz Putinove Rusije

Ruske oblasti so sporočile, da ne vidijo razlogov za podaljšanje sporazuma o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja, ki se sicer izteče 17. julija. Ob tem je bila Moskva kritična do ovir pri izvozu lastnega žita in gnojil ter ponovno opozorila, da večina izvoženega ukrajinskega žita pristane v državah z visokim dohodkom.

FOTO: Arhiv Kulinaričnega študia Slovenske Novice

Moskva je v preteklosti že večkrat zagrozila, da bo odpovedala sodelovanje pri sporazumu, če ne bodo v zadostni meri odpravljene ovire za izvoz ruskega žita in gnojil. Junija je Kijev obtožila tudi, da je razstrelil del cevovoda Togliatti-Odesa, ki ga je Rusija pred invazijo na Ukrajino uporabljala za izvoz amonijaka, ključne sestavine umetnih gnojil.

Po začetku ruske invazije je Moskva prenehala uporabljati cevovod, ponovna vzpostavitev ruskega izvoza amonijaka pa je že dlje časa eden od pogojev Moskve za nadaljevanje nemotenega izvajanja sporazuma o izvozu žita iz Ukrajine.

Ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov je v začetku meseca na Twitterju Rusijo obtožil, da je 26. junija zaustavila registracijo ukrajinskih ladij. Zaradi tega pa sedaj že 29 ladij s skupno 1,4 milijona ton žita ne more zapustiti pristanišč, je dodal. Moskva je sicer danes obljubila, da bodo ladje pristanišča lahko zapustile pred iztekom sporazuma, torej do 17. julija.

Po ruski invaziji na Ukrajino februarja lani so ruske vojaške ladje blokirale ukrajinska pristanišča v Črnem morju, dokler nista sprti strani julija lani ob posredovanju Turčije in ZN v Istanbulu sklenili sporazuma, ki omogoča ladjam z žitom varen prehod. Sporazum je odtlej pomagal znižati cene hrane po svetu.