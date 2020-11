Nas bo udarila še ptičja gripa?

200

tisoč piščancev gre v zakol.

Nizozemsko ministrstvo za kmetijstvo je naročilo zakol okoli 200.000 piščancev, potem ko so na farmi v mestu Puifilijk na vzhodu države potrdili virus ptičje gripe.Okužbo s podtipom H5N8 so že pred mesecem odkrili pri divjih pticah, zdaj pa je prešla na domačo perjad, opozarjajo tamkajšnje oblasti, Svetovna zdravstvena organizacija pa svari, da lahko okužbo prenašajo ptice selivke. Nizozemska, največja evropska izvoznica jajc in perutnine, s skupno 2000 farmami in več kot 10.000 zaposlenimi v tej industriji, vredni 1,6 milijarde evrov, je vsem preostalim obratom naročila strog nadzor nad pticami, ki jih zavoljo zajezitve širjenja ne smejo spuščati na prosto, skrbi pa jih predvsem bližina meje z Nemčijo, ta je namreč oddaljena le 30 kilometrov. Tudi transport perutnine je prepovedan v radiju desetih kilometrov, na virus pa bodo testirali vse farme v okolici Puifilijka.Zakol 13.000 piščancev na farmi v Frodshamu v Cheshiru je naročila tudi Velika Britanija, o vnovičnem pojavu ptičje gripe v Evropi pa smo poročali že minulo zimo, ravno v času, ko je začel na evropskih tleh strašiti novi koronavirus. Po podatkih NIJZ virus aviarne influence A (H5N8) ni nevaren za človeka, saj okužba pri ljudeh še ni bila dokazana. Kljub temu pa je potrebna previdnost, predvsem pri morebitnem stiku s prostoživečimi pticami, opozarjajo.Vlada Danske, največje proizvajalke krzna minka na svetu, pa je odredila zakol vseh minkov v državi, potem ko so na farmah teh živali ugotovili mutacijo novega koronavirusa, ki se je prenesla na ljudi. Skupno naj bi na 1080 farmah živelo od 15 do 17 milijonov minkov. Novi koronavirus so ugotovili na 207 farmah, tudi nekaj primerov mutacij virusa, za katere je bilo potrjeno, da se je prenesel na človeka. Zdravstvene oblasti so tudi ugotovile, da mutacija virusa oslabi sposobnost proizvajanja protiteles, zato bi lahko ogrozila učinkovitost bodočega cepiva.