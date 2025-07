Narkošef pobegnil iz strogo varovanega zapora, zdaj so ga izročili ZDA

Ekvadorska vlada je Združenim državam Amerike v nedeljo izročila zloglasnega šefa preprodajalcev mami Adolfa Macíasa z vzdevkom Fito, poroča AFP. To se je zgodilo mesec dni po tem, ko so ga ponovno prijeli po pobegu iz visoko varovanega zapora. Ameriško državno tožilstvo je aprila proti Macíasu, vodji tolpe Los Choneros, vložilo obtožnico zaradi suma trgovine s kokainom, kriminalnega združevanja in kršitev zakonodaje o orožju, vključno s tihotapljenjem orožja. Fito naj bi se v ponedeljek pojavil na zveznem sodišču.

Nekdanji taksist se je prejšnji teden na sodišču v Quitu strinjal z izročitvijo ZDA, kjer bo odgovarjal za obtožbe. Je prvi Ekvadorec, ki je bil izročen po novi zakonodaji, sprejeti lani po referendumu, na katerem je predsednik Daniel Noboa iskal podporo za ukrepe proti kriminalnim tolpam.

Povezave naj bi imel celo z balkanskimi kriminalnimi združbami.

Ekvador, nekoč mirno območje med dvema največjima izvoznikoma kokaina na svetu – Kolumbijo in Perujem – je v zadnjih letih doživel izbruh nasilja, saj se tolpe s povezavami z mehiškimi in kolumbijskimi karteli borijo za nadzor. Kmalu po Macíasovem pobegu iz zapora januarja 2024 je Noboa razglasil izredno stanje in na ulice poslal vojsko in tanke, da bi nevtralizirali tolpe. Ukrep so kritizirale organizacije za človekove pravice.

Tolpa Los Choneros ima povezave z mehiškim kartelom Sinaloa, kolumbijskim Zalivskim klanom – največjim izvoznikom kokaina na svetu – in balkanskimi kriminalnimi združbami. Pobeg vodje tolpe lani je sprožil val nasilja in obsežno operacijo vojske ter policije za ponovno prijetje. Za informacije o njem so ponujali milijon dolarjev nagrade. 25. junija so ga našli v skrivališču pod keramičnimi ploščicami v razkošni hiši v ribiškem pristanišču Manta, ki velja za središče operacij tolpe.

Po vladnih podatkih prek ekvadorskih pristanišč zdaj potuje več kot 70 odstotkov vsega kokaina, proizvedenega na svetu. Leta 2024 je država zasegla rekordnih 294 ton mamil, predvsem kokaina.