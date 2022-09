Narava podivjala: Ian opravil s Kubo in se spravil nad Florido

Kuba je brez elektrike, več kot 50.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove, najmanj dva človeka sta umrla. Orkan Ian je divjal po otoku z 205 kilometri na uro in povzročil neizmerno škodo, prizadel je tudi številne plantaže tobaka, predvsem znamenito pokrajino Pinar del Rio, od koder izvirajo ikonične cigare.

Bilo je apokaliptično

Enajst milijonov prebivalcev je ostalo brez električne energije, kakšno škodo so povzročile poplave in orkan s podiranjem dreves, bodo ocenjevali v prihodnjih tednih. Uničeni so številni domovi, bolnišnica, vozila, tople grede, raznovrstni pridelek, sadovnjaki, ceste so zaradi podrtih daljnovodov in dreves ter plazov neprevozne: država, ki se že tako spopada s hudo gospodarsko krizo ter pomanjkanjem hrane, zdravil in goriva, je dosegla novo dno, poročajo oblasti.

Škodo bodo ocenjevali še dolgo. FOTOGRAFIJI: Alexandre Meneghini/Reuters

Za tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo, je na voljo 55 zavetišč, a mnogi si želijo zdaj, ko jih orkan počasi zapušča, čim prej odpraviti škodo in se znova postaviti na noge. Bilo je apokaliptično, tako hudo ni bilo še nikoli, povedo številni prebivalci, ki so v nekaj urah ostali brez vsega.

Ian se je nato premaknil v Mehiški zaliv in včeraj dosegel jugozahodno obalo Floride. V tej ameriški zvezni državi so ukazali evakuacijo 2,5 milijona ljudi, orkan pa je ob premiku čez topel zaliv s tretje stopnje napredoval na četrto in se tako le še okrepil.

205 kilometrov na uro so dosegli vetrovi.

Letališče v Tampi so do nadaljnjega zaprli, tako tudi šole, odprli so okoli 100 zavetišč, aktivirali so nacionalno gardo in pa kar 30.000 elektrikarjev, ki bodo poskusili obnoviti sistem, potem ko se bo Ian poslovil in se premaknil proti Georgii in Južni Karolini. Bolj kakor močnega vetra se na Floridi, kjer zakonodaja dovoljuje zgolj gradnje, odporne proti orkanskim vetrovom, bojijo poplav, na obalo namreč lahko udarijo valovi plime, višji od treh metrov, pričakujejo pa tudi veliko količino padavin.

Na drugem koncu sveta, v Kambodži, je v divjanju supertajfuna Noru in obsežnih poplavah umrlo najmanj 16 ljudi, zaradi deževja in močnega vetra pa je bilo poškodovanih več tisoč hiš in cest. Noru nori tudi v Vietnamu, kjer poročajo o materialni škodi, več regij je ostalo brez elektrike, močno deževje pa napovedujejo tudi za Laos in Tajsko. Supertajfun je v nedeljo zajel Filipine, kjer je po zadnjih podatkih umrlo najmanj osem ljudi.