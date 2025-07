Narašča strah po potresu v Rusiji: kaj se dogaja v bazi, oddaljeni le 120 km od epicentra?! Moskva molči (VIDEO)

Zgodaj zjutraj v sredo, 30. julija, je močan potres z magnitudo 8,8 stresel obalo ruskega polotoka Kamčatka. Potres je povzročil valove cunamija po celotnem Tihem oceanu, posebno zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je bil epicenter le 120 kilometrov oddaljen od Viljučinska, glavne baze ruske pacifiške flote z jedrskimi podmornicami. Po podatkih ameriške geološke službe gre za šesti najmočnejši zabeležen potres v zgodovini, poroča Jutarnji list.

Poleg cunamija je potres povzročil tudi škodo na infrastrukturi – pojavile so se razpoke na cestah, poškodovane so bile stavbe in pristanišča, zabeležili pa so tudi izbruh vulkana Kluževska Sopka, poroča Kyiv Post.

Potres se je zgodil v bližini ključnih ruskih mornariških objektov v Avačinskem zalivu, vključno z bazami Petropavlovsk-Kamčatski in Ribačij. Gre za ključne točke ruske pacifiške flote, predvsem zato, ker se tam nahajajo strateške jedrske podmornice razreda Borej in Borej-A, opremljene z medcelinskimi balističnimi raketami tipa Bulava. To je edina baza na ruskem Daljnem vzhodu, ki ima infrastrukturo za vzdrževanje in uporabo takšnega orožja.

Čeprav rusko ministrstvo za obrambo še ni uradno komentiralo stanja baze in podmornic, posnetki, objavljeni na ruskih družbenih omrežjih, prikazujejo poškodbe v bližnjem pristanišču Petropavlovsk-Kamčatski. Ker je Viljučinsk bližje epicentru in leži globlje v zalivu, se domneva, da je utrpel podobne, če ne še hujše posledice, poroča TWZ.

Zaradi slabih vremenskih razmer in pomanjkanja razpoložljivih satelitskih posnetkov trenutno ni znano, katere podmornice so bile zasidrane v času potresa in katere so bile na morju. Postavlja se tudi vprašanje, v kakšnem stanju so plovila, ki so bila morda v remontu ali z odprtimi sistemi, kar jih naredi posebej ranljive za vdor vode.

Molčečnost Moskve ni nič nenavadnega; ruske oblasti tradicionalno ne objavljajo podatkov, kadar gre za incidente, povezane z jedrskim orožjem. Ministrstvo za obrambo se prav tako še ni oglasilo glede operativnega stanja baze ali morebitnih posledic.

Ta incident se dogaja v času, ko ruska mornarica že beleži velike izgube v Črnem morju, kjer je njena flota izpostavljena pogostim ukrajinskim napadom.