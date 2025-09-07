Napredoval hitreje kot konkurenca (FOTO)

Tudi v Sloveniji opažamo vse več kitajskih avtomobilov, a smo še daleč od tega, da bi pri nas lahko vozili vse najboljše kitajske modele. Trenutno vodijo vozila znamke MG, med njimi najbolj model ZS. Doslej je kupce nagovarjal s ceno, a počasi jih bo tudi z izboljšano kakovostjo.

Opazen napredek

Težko bi našli avtomobil, ki je tako napredoval, odkar smo ga nazadnje vozili. MG ZS je postal modernejši in se po obliki nič kaj ne razlikuje od dražjih modelov. Sploh v tej rdeči podobi s črnimi dodatki.

V notranjosti je nekaj posebnosti, predvsem je opazna podolgovata prestavna ročica.

Osnova je 1,5-litrski motor s 75 kilovati (102 KM), elektromotor pa sistemsko moč poveča na 145 kilovatov, kar je 197 konjskih moči.

Obenem je večji za skoraj 11 centimetrov (skupno meri 4,43 metra), kar ima pozitivne učinke pri prostornosti. Zadaj lahko udobno sedita dva odrasla potnika in vmes še otrok. Pri konkurenčnih modelih je prostora manj, prav tako je pri modelu ZS koristno, da je sredinski greben dokaj nizek. Podaljšan avtomobil ima prednosti še pri prtljažniku, saj je prostornina od 443 do 1457 litrov. To je povsem dovolj za štiričlansko družino, prav tako nimamo pripomb nad številnimi odlagalnimi prostori v potniški kabini.

Plusi in minusi

Kljub temu ni vse idealno. Volan ni nastavljiv po globini, čeprav smo vseeno lahko našli ustrezen položaj za vožnjo. Sedeži so precej povprečni. Predvsem na dolge razdalje telo čuti nekaj napetosti, saj so sedala precej ravna in trda, naslonjalo pa je v vrhnjem delu malce preveč nagnjeno naprej.

Na volanu je precej tipk, toda potrebovali smo nekaj časa, da smo razumeli, kaj točno upravljamo s posameznimi gumbi. Denimo, na desni strani volana z istimi tipkami upravljate brskanje po meniju na zaslonu za volanom ter nastavljate glasnost radia, toda to je odvisno od tega, kje točno ste v glavnem meniju na osrednjem zaslonu. Malce nenavadno je bilo tudi piskanje ob opozorilu, da potrebujemo počitek, ki ga nikakor nismo znali izklopiti, dokler avtomobila nismo ugasnili.

Nekaj gumbov je na sredinski konzoli. Uporaba teh je povsem logična, zelo opazna je ročica samodejnega menjalnika, saj spominja na nekatere nemške in bistveno dražje modele. Osrednji zaslon je veliko bolj odziven kot pri prejšnji različici ZS, tudi grafika je modernejša.

Kadar preveč pritisnete na plin, se motor glasno pritožuje.

MG ZS hybrid+ luxury Fotografije: Aljaž Vrabec

Klima je le enoconska (upravljate jo na zaslonu), toda tudi ta deluje bolje kot nekoč. S telefonom se lahko prostoročno povežete, a le za poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje. Za uporabo vmesnikov car play ali android auto je namreč nujna povezava s kablom, prav tako ni možnosti brezžičnega polnjenja. Pri vzvratni vožnji je v pomoč kamera. Prikaz zunanjosti je dober, saj lahko izbirate med več koti pogleda, na voljo je tudi 360-stopinjska kamera.

MG ZS hybrid+ luxury MG ZS hybrid+ luxury Izpust CO 2 : 115 g/km Zastopnik: GA Adriatic Cena: 22.490 evrov (testno vozilo 26.490 evrov) EuroNCAP (2024): ****

Spodobna konjenica

Že iz imena je očitno, da gre za hibridni model. Osnova je 1,5-litrski motor s 75 kilovati (102 KM), elektromotor pa sistemsko moč poveča na 145 kilovatov, kar je 197 konjskih moči. Vsekakor spodobna konjenica za takšen avtomobil.

Samodejni menjalnik je tristopenjski. Vklopi se pri večji hitrosti, saj pri manjši vse opravi elektromotor, ki ima v zaledju precej veliko baterijo, vsaj za hibridni sklop. Premore 1,8 kilovatne ure, kar je več kot primerljivi avtomobili. V praksi to pomeni, da lahko opraviti precej kilometrov samo na elektriko, saj omogoča električno vožnjo tudi pri 50 kilometrih na uro, včasih celo pri 70. Precej dobro rekuperira zavorno energijo, pri čemer lahko nastavljate jakost rekuperacije. Velik del poti lahko vozite samo s stopalko za plin, ne da bi uporabljali še zavoro, razen ko želite avtomobil povsem ustaviti.

Pospeški so odvisni od napolnjenosti baterije. Foto Aljaž Vrabec

Sprednja maska je precej moderna. Foto Aljaž Vrabec

Pospeški so odvisni od napolnjenosti baterije, a vsekakor se najbolje odziva ob umirjeni vožnji. Kadar preveč pritisnete na plin, se motor glasno pritožuje. Najhitreje ga lahko peljete pri 168 kilometrih na uro, z mesta do stotice se požene v 8,7 sekunde. Poraba je bila med našim testom 5,9 litra na sto prevoženih kilometrov. Sploh v mestu je bila veliko bolj ugodna kot na prvi predstavitvi (še v precej hladnejšem času), celo pod petimi litri, na avtocesti se je približala sedmim.

In cena? Testni primerek s precej opreme stane dobrih 26 tisočakov, kar spet ni ravno poceni, sploh za večino slovenskih družin.