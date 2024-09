Napovedi kažejo na nadaljevanje pritiskov

V Evropski uniji je bilo v lanskem letu aktivnih približno 25,8 milijona malih in srednje velikih podjetij (MSP), kar je predstavljalo 99,8 odstotka vseh podjetij v nefinančnem poslovnem sektorju (NFBS). Omenjena podjetja so zaposlovala 88,7 milijona ljudi in tako zagotavljala skoraj dve tretjini zaposlenosti v EU NFBS.

