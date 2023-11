Napovedal vojno blizu nas: »Rusija bo poskrbela, da bo ena balkanska država šla v vojno z drugo« (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v pogovoru s predstavniki afriških medijev dejal, da namerava Rusija po vojni na Bližnjem vzhodu zanetiti konflikt na Balkanu.

»Bodite pozorni na Balkan. Verjemite mi, dobivamo informacije. Rusija ima dolgoročni načrt: Bližnji vzhod, naslednja motnja bo Balkan,« je dejal Zelenski.

»To ni novost. Rusija bo poskrbela, da bo ena balkanska država šla v vojno z drugo,« je še opozoril Zelenski.

Rusija protivojno aktivistko obsodila na sedem let zapora

Sodišče v Sankt Peterburgu je medtem umetnico Aleksandro Skočilenko obsodilo na sedem let zapora zaradi širjenja dezinformacij o vojski. Umetnica je po navedbah sodišča marca lani v supermarketu cene nekaterih izdelkov zamenjala s protivojnimi sporočili. Skočilenkova je priznala, da je cene zamenjala s sporočili, a zavrača obtožbe o njihovi vsebini. Med sojenjem je umetnica večkrat vprašala, kako šibka je vera tožilstva v državo in družbo, če misli, da lahko javno varnost uniči pet majhnih listkov papirja. »Vsi vidijo in vedo, da ne sodite teroristu. Ne sodite ekstremistu. Ne sodite niti političnemu aktivistu. Sodite pacifistu,« je dejala.