Napoved futuristke: Postali bomo drugorazredni

Ni jih malo, ki s strahom pogledujejo v prihodnost, še posebno ko govorimo o umetni inteligenci. Šušlja se, da bodo pametni roboti in posebni programi namreč kmalu prevzeli ogromno služb ter tudi drugače negativno vplivali na naša življenja.

A ameriški vodilni futurist Ray Kurzweil je prepričan, da je vse omenjeno še najmanj, kar lahko pričakujemo od umetne inteligence. Prepričan je namreč, da bo ta do leta 2045 postala veliko pametnejša od človeka, kar bo velika grožnja naši varnosti.

Elon Musk že razvija izjemno naprednega robota. FOTO: Tesla Inc Via Reuters

Zelo pazljivi moramo biti glede tega, kaj programe in stroje učimo ter kako jih učimo.

Razvili bodo intuicijo

Sistemi umetne inteligence naj bi se po napovedih Kurzweila namreč v naslednjih 20 letih počasi, a vztrajno začeli zavedati sebe, razvili bodo intuicijo, v čemer jih trenutno ljudje še prekašamo, in takrat nas bodo začeli prehitevati na vseh področjih. Omenjeni Američan je sicer podal že več napovedi o prihodnosti in kar 86 odstotkov se jih je uresničilo.

Z njegovimi tokratnimi trditvami se strinja še ena futuristka Melanie Subin, ki vodi ameriški inštitut Future Today. »Ko bo umetna inteligenca prekašala naše sposobnosti, tako na intelektualnem kot kreativnem področju, bo prevzela primat in postali bomo drugorazredni državljani. Če ne želimo, da se to zgodi, moramo biti zelo pazljivi glede tega, kaj programe in stroje učimo ter kako jih učimo,« pravi in dodaja, da so najbolj nevarni sistemi, ki bi jih posamezne države lahko razvile za namene varnosti. »Ti sistemi bodo nevarni za druge države, ki bi se z njimi znašle v konfliktu. Če bo v tem primeru umetna inteligenca prevzela nadzor, bomo imeli resno težavo,« je še dejala Subinova.