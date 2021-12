Napoved Elona Muska: drugo leto bodo v možgane vgrajevali mikročipe

V novem letu se multimilijarder Elon Musk, ki slovi po podjetju Tesla in njegovih izredno priljubljenih električnih vozilih, veseli še ene prelomnice. Njegovo podjetje Neuralink naj bi končno začelo v možgane vgrajevati mikročipe. To je sicer kasneje, kot so predvideli po predhodno zastavljenih ciljih, njihova naloga pa bo beležiti in hkrati spodbujati možgansko aktivnost. Prvi, ki bodo novosti deležni, bodo tisti, z resnimi poškodbami hrbtenjače in nevrološkimi težavami, poroča portal Insider.

Nedavno je Musk v enem od intervjujev dejal, da trenutno poteka veliko testiranj, s katerimi pravzaprav dokazujejo, da je zelo zanesljiv in varen za uporabo, tudi odstraniti ga je mogoče varno, in da Nevralink dobro deluje na opicah. »Drugo leto, če ga FDA odobri, bodo zdravljenja z mikročipom deležni tisti z resnimi poškodbami hrbtenjače, kot so tetraplegiki, kvadraplegiki,« je dejal. Enkrat, ko preidejo na ljudi, bo napredek predvidoma še hitrejši, saj je z opicami pač težko komunicirati.

Musk je sicer leta 2019 dejal, da upa, da bodo s testiranjem na ljudeh začeli, leta 2020, letošnjega februarja je izrazil upanje, da se bo to zgodilo do konca leta 2021, zdaj stiska pesti, da se bo to zgodilo v letu 2022 ...