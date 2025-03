Naporno 45-dnevno okrevanje astronavtke slovenskih korenin po vrnitvi na Zemljo

Nasina astronavta Sunita 'Suni' Williams in Barry 'Butch' Wilmore sta se po devetih mesecih na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) v torek, 18. marca, uspešno vrnila na Zemljo. Njuna pot domov pa se s tem še ni končala – zdaj ju čaka dolg in zahteven proces prilagajanja na zemeljske razmere.

Po pristanku v oceanu ob vzhodni obali Floride so ju takoj iz kapsule odnesli na nosilih, kar je običajen postopek zaradi šibkosti mišic po dolgotrajnem bivanju v breztežnostnem stanju. NASA zagotavlja, da sta astronavta pod stalnim zdravniškim nadzorom in v dobrem zdravstvenem stanju.

Kaj ju čaka v naslednjih tednih?

Po dolgem obdobju v vesolju bosta morala astronavta prestati tedne fizioterapije in prilagajanja na življenje na Zemlji. Ponovno se bosta morala navaditi na preproste stvari, kot so nošenje oblačil in uživanje sveže hrane.

Čeprav sta se verjetno že srečala s svojimi družinami, bosta morala naslednjih nekaj dni preživeti v Nasinem vesoljskem centru Johnson v Houstonu. Šele ko bodo zdravniki ocenili, da sta v dovolj dobrem stanju, bosta lahko odšla domov.

45-dnevni program okrevanja

Ko se vrnejo domov, astronavte čaka še posebej zahteven 45-dnevni rehabilitacijski program, pri katerem morajo vsak dan opraviti dve uri specializiranega fizičnega treninga, kar čaka tudi Sunito Williams in Barryja Wilmorja. Cilj programa je ponovno prilagoditi telo na gravitacijo in preprečiti morebitne zdravstvene težave, ki so lahko posledica 286 dni v breztežnostnem okolju.

Astrofizik Alan Duffy iz univerze Swinburne je pojasnil, kako življenje v vesolju vpliva na človeško telo:

Izguba kostne gostote – v breztežnostnem stanju kosti oslabijo in se trajno poškodujejo. Slabitev mišic – mišice na rokah, nogah, trupu in celo srčna mišica oslabijo, saj ni potrebe po premagovanju gravitacije. Kopičenje tekočine v glavi – astronavti pogosto občutijo pritisk v glavi, kar je podobno stanju, kot bi bili stalno prehlajeni.

Posebno povabilo v Belo hišo

Poleg rehabilitacije astronavte čaka še nekaj posebnega – povabilo v Belo hišo, kjer jih želi sprejeti predsednik Donald Trump. »Najprej se morata pozdraviti,« je dejal v intervjuju za Fox News. »Ko si v vesolju, mišice ne delujejo, gravitacija ne obstaja – lahko dvigneš 500 kilogramov, ne da bi se trudil. Zato je okrevanje zelo zahtevno.«

Čeprav je pot nazaj na Zemljo uspešno zaključena, je za Williams in Wilmorja prilagajanje na življenje pod vplivom gravitacije še vedno velik izziv. Vendar pa se, kot kažejo pretekle izkušnje, večina astronavtov v nekaj tednih povsem vrne v normalno stanje, poroča ladbible.com.