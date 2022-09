Napoleon domuje v puljskem akvariju skupaj z morskim psom (FOTO)

Puljski akvarij je bogatejši za tri vrste eksotičnih rib, ki bodo kmalu popestrile novo tropsko okolje akvarija v Verudeli, ki bo na ogled po odprtju 23. septembra. Akvarij stoji v 130-letni utrdbi, ki je bila nekoč močan obrambni ščit avstro-ogrske trdnjave. Utrdbo danes naseljuje na stotine vrst rib iz severnega in južnega Jadrana, pestre tropske vrste slanih in sladkovodnih habitatov, ribe iz hrvaških jezer in rek. Številčni živelj so okrepili še z dvema vrstama morskih psov in ribo napoleon. Poleg tropske lagune pa si bo mogoče ogledati tudi koralni greben.

60 tisoč litrov vode bo držal akvarij z morskimi psi.

Rhina je ena redkih vrst morskih psov na svetu in tudi ni prav pogosta prebivalka akvarijev. Za to ribo, ki ima širok in sploščen trup, doseže pa dolžino več kot poldrugi meter in težo 135 kg, so značilne špice vzdolž hrbta in okoli oči, s staranjem pa spreminja barvo iz rjave v sivo z izrazitejšimi belimi pikami. Uvrščena je med kritično ogrožene živalske vrste, ki jim največjo grožnjo pred izumrtjem predstavljata ribolov in uničenje habitatov.

Razširjena je v obalnih predelih Indijskega oceana, na peščenem ali blatnem morskem dnu do globine 90 m in je aktivna ponoči. Živi do 25 let. Njen sorodnik je leopardji morski pes, ki je večji za slab meter, živi pa do 30 let. Ime leopardji se ga je oprijelo zaradi značilnega vzorca, ki spominja na kopenskega plenilca. Leopardji ali tudi zebrasti morski pes bo poslej krasil pestro morsko populacijo puljskega akvarija. Skupaj bosta plavala v akvariju s 60 tisoč litri vode.

Leopardji ali zebrasti morski pes ima značilno poslikavo trupa. FOTO: Richcarey/Getty Images

Pred kratkim pa se jima je pridružila še tretja riba, imenovana napoleon, ki je največja riba koralnih grebenov. Velika grba na glavi spominja na klobuk francoskega osvajalca, riba pa ne izstopa le po svoji velikosti in barvi, doseže namreč dober meter in težo 191 kg, ampak je posebna tudi zaradi menjave spola.

Po osmih letih življenja se namreč iz ženskega spola prelevi v moškega, med transformacijo pa tudi spremeni barvo iz oranžno rdeče v temno modro zeleno. Riba ohranja živost in zdravje koralnih grebenov, saj se prehranjuje z zvezdo trnova krona, ki žre korale in uničuje grebene. Tudi ta ogrožena vrsta, katere meso naj bi bilo sila okusno, ribolov pa je njeno populacijo zmanjšal za polovico, bo odslej na varnem in na ogled v Pulju.