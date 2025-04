Napol gola dekleta, kot kaže, ne zanimajo nikogar več

Veriga ameriških restavracij Hooters, ki je daleč naokoli znana po tem, da v njih strežejo pomanjkljivo oblečene natakarice, se je znašla v resnih finančnih težavah. V ponedeljek je zato zaprosila za stečajno zaščito po tamkajšnji zakonodaji. Postopek prisilne poravnave naj bi Hooters končal v 120 dneh, in sicer naj bi ostal brez 100 lokalov, ki jih bo prodal dvema franšiznima podjetjema na Floridi in v Illinoisu, je poročal ameriški CNN.

151 lokalov imajo trenutno še v lasti.

Hooters je že lani zaprl več deset restavracij po Združenih državah Amerike, in sicer zaradi naraščanja stroškov dela in hrane. »Gre za pomembno prelomnico v prizadevanju za utrditev finančnih temeljev podjetja in nadaljevanje zagotavljanja gostinskih izkušenj ter imenitne hrane za stranke,« je ob najavi stečaja sporočil glavni izvršni direktor Hooters of America Sal Melilli.

Prvo restavracijo je leta 1983, na 1. april, dan norcev, ustanovilo šest podjetnikov s Floride, ki so bili sicer prepričani, da bo zamisel kmalu propadla. Poimenovali so jo namreč Hooters, kar v slengu pomeni ženske prsi. Da bi se izognili cenzorjem in ogorčenju občutljivih Američanov, so za logotip restavracije izbrali sovo, saj so na ta način lahko utemeljevali, da se ime podjetja nanaša na oglašanje te ptice. Zamisel se je z leti izkazala za uspešno.

Hooters se namreč s tem imenom ne pojavlja le v ZDA, ampak tudi po številnih državah sveta, denimo na Kitajskem, v Republiki Južni Afriki, na Madžarskem, v Švici in drugod.

Veriga restavracij je znana po pomanjkljivo oblečenih natakaricah. FOTO: Spletna stran Hooters

Podjetje ima trenutno v lasti in upravljanju 151 restavracij, še 154 pa jih upravljajo franšizojemalci, predvsem v ZDA. Kot sporočajo iz podjetja, bodo njihove restavracije, ki strežejo klasično ameriško barsko hrano, med stečajnim postopkom odprte in bodo delovale povsem običajno, tako da gostje finančnih pretresov niti ne bodo občutili.