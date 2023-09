Napetosti med Poljsko in Ukrajino: Morawiecki zažugal Zelenskemu

Poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je v sredo sporočil, da Varšava ne bo več pošiljala orožja v Ukrajino, nadaljuje svojo ostro retoriko proti Kijevu. Ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je namreč v petek pozval, naj ne žali več Poljakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Predsedniku Zelenskemu želim povedati, da ne sme nikoli več žaliti Poljakov, kot je to pred kratkim storil med govorom v Združenih narodih,« je dejal Morawiecki.

Zelenski je namreč v govoru ob začetku zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku dejal, da se nekatere države v solidarnosti z Ukrajino le pretvarjajo. Mislil naj bi na Poljsko, Slovaško in Madžarsko, ki so minuli teden podaljšale omejitve uvoza žita iz Ukrajine - navkljub odločitvi EU, da omejitev ne podaljša.

Slovaška in Ukrajina sklenili dogovor

Slovaška in Ukrajina sta medtem že sklenili dogovor o trgovanju z žitom, ki naj bi do konca leta odpravil prepoved uvoza ukrajinskega žita na Slovaško. Varšava pa je njegove opazke zavrnila kot neupravičene in poudarila, da Ukrajino podpira od prvega dne vojne.

Morawiecki je v sredo dejal, da Poljska ne bo več pošiljala orožja v Ukrajino, kasneje pa so iz Varšave sporočili, da bo Poljska izvedla le predhodno dogovorjene dobave.

V petek je poljski premier poudaril tudi, da se Ukrajina brani pred rusko agresijo, ki ogroža varnost celotne Evrope, ter v luči tega izpostavil potrebo po oboroževanju Evrope in pomoči pri transportu orožja v Ukrajino. »Logistično središče v Rzeszowu na jugovzhodu Poljske deluje in bo še naprej delovalo v sodelovanju z zavezniki,« je zagotovil.