Napete razmere na Nizozemskem: police v trgovinah prazne, hrane ni (VIDEO)

Nizozemski kmetje s traktorji in velikimi balami sena blokirajo distribucijske centre veleblagovnic in nadaljujejo proteste proti novimi okoljskim predpisom za zmanjšanje izpustov dušikovega oksida, zaradi katerih bi številni kmetje lahko ostali brez dela.

Nekatere trgovine so tako povsem izpraznjene, o čemer priča tudi spodnji videoposnetek.

Zaradi zaostrenih razmer, je nizozemska vlada danes na ulice poslala vojsko.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki tudi policajev, ki so merili z orožjem v kmete v traktorjih, ki so zavzeli ulice. Na njih so tudi streljali in izstrelili nekaj nabojev.

Nizozemska vlada namerava na 131 ključnih območjih - številna se nahajajo blizu naravnih rezervatov - zmanjšati izpuste dušikovega oksida za 70 odstotkov, s čimer bi dosegli zastavljene podnebne cilje do leta 2030.

Za kmete to pomeni, da se pričakuje 40-odstotno zmanjšanje emisij, kar bi glede na poročila pomenilo 30 odstotkov manj glav goveda.