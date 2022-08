Napete razmere na Balkanu: Nato napovedal, da bodo ukrepali

»Varnostna situacija na severnem območju Kosova je napeta. Natova misija Kfor situacijo podrobno spremlja in je pripravljena, da ukrepa, če bo stabilnost ogrožena,« so v nedeljo po zaostrovanju odnosov med Beogradom in Prištino sporočili iz Nata. Dodali so, da imajo mandat, da zagotovijo varno okolje in svobodo za vse ljudi na Kosovem. »Kfor ohranja vidno in okretno držo na tleh, njeni poveljniki pa so v stiku z vsemi sogovorniki, vključno s predstavniki varnostnih organizacij Kosova in vrhom srbskega ministrstva za obrambo.«

Nadalje so napisali še, da si bodo ob podpori Evropske unije še naprej prizadevali za normalizacijo odnosov med Prištino in Beogradom. Stabilizacija odnosov je po njihovem mnenju ključnega pomena za mir in varnost celotne regije Balkana. Opozorili so na spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih vrednost, na spoštovanje prave, reform in dobre medsosedske odnose. »Konstruktiven dialog je ključen za regionalno stabilnost,« so zapisali in za konec še enkrat dodali, da bo Kfor ukrepal na vse možne načine, da bi zagotovil varno in stabilno okolje na Kosovem.

Sirene opozorile na nevarnost

Kosovska policija je sicer v nedeljo zvečer že poročala, da je na nekaterih delih na severu države že prišlo do streljanja v smeri policistov, a se je vse skupaj končalo brez poškodb. Ko so se na severu Kosova zvečer oglasile opozorilne sirene, so tamkajšnji Srbi blokirali magistralne poti in nekatere mejne prehode.

Strasti so se razvnele, ker je kosovska vlada sprejela odločitev, da bo s ponedeljkom uvedla novi režim na mejah s Srbijo. Na svoje ozemlje bi prepovedali vstop osebam s srbskimi osebnimi izkaznicami in bi namesto tega začeli izdajati posebne vstopno-izstopne dokumente, ki bodo veljali tri mesece. Prav tako bodo po novem prepovedane registrske oznake, ki jih za kraje na Kosovu izdaja Srbija. Prepovedali bi tudi uporabo registrskih oznak KM – Kosovska Mitrovica, ki so bile izdane v Srbiji. Napovedali so, da bo z današnjim dnem stekel rok za preregistracijo vozil s srbskimi registrskimi oznakami, ki bo trajal do 30. septembra. Takšnih vozil naj bi bilo največ prav na severu Kosova, skupno naj bi jih bilo nekaj deset tisoč.

Na napovedi kosovskih oblasti so se Srbi burno odzvali. Srbski predsednik Aleksandar Vučić jih je pozival, naj se spametujejo. Vroče ozračje naj bi ponoči uspelo pogasiti ameriškemu veleposlaniku v Prištini Jeffreyju Hovenieru, ki je pozval kosovske oblasti naj za 30 dni odložijo uvedbo novih ukrepov, ki so na noge spravile državni vrh Srbije in kosovske Srbe.