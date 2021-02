Napaka, ki jo bosta obžalovala vse življenje: otrok zaužil ekstazi

Deček je pogoltnil tabletko, k sreči so ga pravočasno oskrbeli v bolnišnici. FOTO: Nestea06/Getty Images

Napaka, ki jo bosta obžalovala vse življenje, se za glavo držita mlada mamica in očka, ki sta silvestrovo preživela v družbi prijateljev in zabavo popestrila s tabletkami ekstazija. Te je prinesel eden od gostov in druščina si jih je razdelila. Gostitelja sta svojo tabletko razdelila na tri dele in zaužila vsak po tretjino, ena pa jima je ostala in jima obrnila življenje na glavo.Preostanek tabletke se je namreč znašel v ustih njunega leto in pol starega otroka. Po zabavi jo je namreč oče, namesto da bi jo zavrgel, postavil na polico nad pisalno mizo in pozabil nanjo. A usodnega dne je živahen in krepak deček splezal na stol, na mizo in do police ter uzrl košček tablete in jo radovedno pospravil. Starši so takoj opazili, kaj se dogaja, a dečka niso mogli ustaviti, ročica je s tabletko prehitro dosegla usta, pripovedujejo: spodbujali so ga, naj jo izbruha, potem pa vendarle poklicali reševalce, ki so dečka prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so o dogajanju obvestili policijo, ta je nemudoma ukrepala. Dečka je pristojni center za socialno delo po okrevanju v bolnišnici mami in očetu, ki sta se znašla v lisicah, odvzel, zdaj je v oskrbi doma v Lovranu, starši pa se morajo zagovarjati zaradi malomarnosti.Mlada zakonca svoje odgovornosti ne zanikata, a prek odvetnice vendarle opozarjata na grobo ukrepanje pristojnih: poudarjata, da so jima otroka odvzeli, še preden sta sploh podala svojo izjavo in obrazložila okoliščine, brez kakršnih koli drugih dokazov so ju obtožili zanemarjanja in ogrožanja varnosti otroka; nihče ni pregledal okolja, v katerem bivajo, pojasnjujeta, da sta sama celo vabila pristojne, naj opravijo hišno preiskavo in poiščejo morebitne nevarne substance. Poudarjata, da sta ekstazi na usodni zabavi (otrok je takrat prenočil pri babici) zaužila prvič, pregled njune krvi je tudi pokazal, da ne uživata nobenih drog. Sodišče naj bi brez preverjanja njunega ozadja sprejelo mnenje centra za socialno delo in jima otroka odtujilo, ne da bi pretehtalo, kakšne posledice prinašata odvzem skrbništva in izrek prepovedi približevanja in ali sta tako drastična ukrepa zares potrebna.Odvetnica staršev zdaj glasno opozarja, da gre za vnaprej izdelano stališče brez podlage in da je zaradi prenagljene odločitve otrok v stiski, starši, ki naj bi bili sicer zelo skrbni, a so žal storili eno samo napako, pa ožigosani kot kriminalci, poročajo hrvaški mediji.