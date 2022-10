Napadel ga je medved: Glodal mi je kosti, škripale so (VIDEO)

Ameriški mediji poročajo o grozljivem napadu medveda na dva mlada rokoborca. Sprehajala sta se po divjih gozdovih Wyominga, ko ju je nenadoma napadel grizli. Prijateljema je uspelo pobegniti, vendar sta se rokoborca znašla v središču medvedovega napada. Najprej je napadel Lowryja in medtem ko je Cummings želel prijatelju pomagati, je medved napadel še njega. Oba sta utrpela poškodbe, zaradi katerih okrevata v bolnišnici.

»Nisem želel izgubiti prijatelja. Na njem je bil ogromni medved. Lahko bi pobegnil in bi tako ostal brez prijatelja, a sem se odločil, da ga bom rešil ali vsaj skušal rešiti,« je povedal Cummings za NBC in opisal podrobnosti napada:

»Slišal se, kako medvedovi zobje tolčejo v mojo lobanjo. Čutil sem, kako mi je glodal kosti, škripale so. Klical sem Lowryja, da bi se prepričal, ali je dobro,« se spominja.

Po nekaj minutah borbe sta uspela prestrašiti medveda, ki se je nekajkrat vrnil nazaj in napadel. Bila sta huje poškodovana, izgubila sta veliko krvi, zato nista uspela poiskati pomoči. A dva druga prijatelja, ki sta bila tisti čas na drugem koncu gozda, sta poškodovanca uspela najti.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Youtube

S helikopterjem so ju pripeljali v bolnišnico, kjer so oba operirali. Lowry je prejel šest vijakov v roko, medtem ko so Cummingsu dali na glavo 60 šivov. Zaradi številnih odprtih ran po obrazu so ga sprejeli tudi na plastično kirurgijo.