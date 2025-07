Onesposobil napadalca, ki je kričal »Alah Akbar!«: »Sedi dol, p***a ti materina!«. Znano, kdo je (VIDEO)

Poročali smo že o pravi drami, ki se je odvila na letu Easy Jeta iz Londona v Glasgow, ko je 41-letni moški sredi leta začel kričati, da ima bombo, in grozil s smrtjo aktualnemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in Ameriki. V nekem trenutku je začel kričati Alah Akbar*, kar je povzročilo paniko med potniki, navajajo srbski mediji.

Medtem ko je bil na letalu kaos, je srbski potnik moškemu v srbščini zabrusil: »Sedi dol, p?**a ti materina!«

Po tem ga je podrl na tla in ga premagal, medtem ko so mu na pomoč priskočili drugi potniki.

Preden je bil napadalec obvladan, je tako vpil:

»Ustavite letalo! Poiščite bombo na letalu! Smrt Ameriki! Smrt Trumpu!«

Nato je večkrat ponovil: »Alah Akbar!«

Posadka je potnike obvestila, da bo letalo zasilno pristalo, po prihodu v Glasgow pa so v letalo vstopili pripadniki škotske policije in moškega aretirali. Kot so potrdile oblasti, so 41-letnega moškega pridržali, medtem ko preiskava motivov incidenta še poteka.

Junak dneva je Zoran

Junaku na letalu je ime Zoran Nasteski, po rodu je iz Makedonije in Srbije, že nekaj let pa živi v Veliki Britaniji, navaja Slobodna Dalmacija. »Reagiral sem le nagonsko, želel sem zaščititi druge. Vstal sem, ga podrl, mu vzel telefon in ga držal za roke do pristanka. Kmalu mi je pomagal drug potnik, nisem prepričan, ali je bil Anglež ali Škot,« je o incidentu povedal Nasteski,

Sicer pa po desetih letih dela v tujini Nasteski načrtuje selitev s partnerko v Srbijo: »V Beograd se selim, ker sem spoznal najčudovitejšo žensko na svetu, Sandro,« je razkril.

*Alah je velik